Погода готовит сюрпризы. Растает ли снег к Пасхе в 2026 году?
Синоптик Шувалов: снег в Москве и области сойдет к Пасхе, 12 апреля
Православный мир готовится встречать главный церковный праздник — Пасху, которая в этом году выпадает на 12 апреля. Помимо выбора куличей и покраски яиц, многих верующих волнует, какой сюрприз преподнесет в этот день погода и удастся ли съездить на кладбище или на службу в храм без слякоти и грязи.
Растает ли снег к Пасхе в 2026 году
По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, есть все основания рассчитывать на хорошую погоду на Пасху.
«К этому времени снег точно сойдет. На западе и северо-западе Московской области — например, в Клину, Дмитрове — это может случиться уже в ближайшие дни, а на юго-востоке — в самом начале апреля», — сказал он в беседе с «Известиями».
При этом сильной слякоти не будет, несмотря на активное таяние: почва начнет прогреваться, а влага — уходить довольно быстро.
Температурный прогноз тоже довольно оптимистичный. Накануне праздника, 11 апреля, в дневное время в столице и области ожидается около +9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов. В воскресенье, 12 апреля, воздух прогреется примерно до +7 градусов.
Несмотря на позитивные прогнозы, до Пасхи остается еще более двух недель, и погода еще может проявить себя непредсказуемо. По словам заместителя начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолия Цыганкова, нельзя исключать даже выпадение снега.
«Вспомним, что в прошлом году после аномально теплого марта, который стал одним из самых теплых за все время наблюдений, в начале апреля снова выпал снег. И нет гарантий, что подобное не повторится в этом году», — отметил эксперт.
Что делать при непогоде
Пасхальная служба — событие, которое не отменяют из-за капризов природы. Даже если осуществится неблагоприятный сценарий, в храм можно добраться комфортно, учитывая несколько простых рекомендаций.
- Следите за актуальными прогнозами. Долгосрочные могут меняться, а за два-три дня до 12 апреля картина станет максимально ясной.
- Позаботьтесь о гардеробе. Даже если днем будет тепло, ночная служба может оказаться прохладной. Удобная непромокаемая обувь также не помешает, особенно если планируется поездка за город или на кладбище.
- Заранее продумайте маршрут. Если прогноз обещает осадки, лучше заложить дополнительное время на дорогу и рассмотреть возможность общественного транспорта.
Народные приметы на Пасху
Пасха всегда была окружена множеством традиций и примет. С давних времен люди верили, что погода в этот светлый праздник может указать на то, какими будут следующие месяцы года.
Стоит обратить внимание на следующие знаки:
- Ясное звездное небо накануне Пасхи — к заморозкам.
- Дождь в сам праздник — вся оставшаяся весна будет дождливой.
- Ливень — летом можно ожидать буйный рост травы, в том числе сорняков.
- Темные тучи без осадков — лето выдастся прохладным.
- Мороз на Пасху — к теплому и долгому лету.