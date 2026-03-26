Погода готовит сюрпризы. Растает ли снег к Пасхе в 2026 году?

Синоптик Шувалов: снег в Москве и области сойдет к Пасхе, 12 апреля

Православный мир готовится встречать главный церковный праздник — Пасху, которая в этом году выпадает на 12 апреля. Помимо выбора куличей и покраски яиц, многих верующих волнует, какой сюрприз преподнесет в этот день погода и удастся ли съездить на кладбище или на службу в храм без слякоти и грязи.

Растает ли снег к Пасхе в 2026 году

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, есть все основания рассчитывать на хорошую погоду на Пасху.

«К этому времени снег точно сойдет. На западе и северо-западе Московской области — например, в Клину, Дмитрове — это может случиться уже в ближайшие дни, а на юго-востоке — в самом начале апреля», — сказал он в беседе с «Известиями».

При этом сильной слякоти не будет, несмотря на активное таяние: почва начнет прогреваться, а влага — уходить довольно быстро.

Температурный прогноз тоже довольно оптимистичный. Накануне праздника, 11 апреля, в дневное время в столице и области ожидается около +9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов. В воскресенье, 12 апреля, воздух прогреется примерно до +7 градусов.