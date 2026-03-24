Март 2026 года станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России

В течение недели погода в России поставит новый температурный рекорд. Март 2026 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

До сих пор рекордсменом считался март 2007 года. Паршина сообщила, что 19 лет назад среднемесячная температура составила +4,4 градуса. Однако в 2026 году за первые 22 дня месяца этот показатель уже достиг +5,4 градуса.

«И скорее всего через оставшиеся восемь дней, можно будет официально сказать, что этот март обогнал март 2007 года по показателям и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — сказала она.

Летом в Центральной России ожидается только один жаркий месяц, в остальном — перепады температуры и дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.