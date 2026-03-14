От сугробов и следа не останется: когда в Москве полностью сойдет снег?

В выходные в Москве и Центральной России будет солнечно и тепло. Погода установится благодаря северо-западной периферии антициклона. Возможны температурные рекорды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

В субботу под утро температура колебалась от 0 до +3 градусов, днем поднимется до +11…+14. В воскресенье ночью, по прогнозу метеоролога, будет от -2 до +1 градуса, а днем — от +10 до +13.

Ожидается южный и юго-восточный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.

На улицах Москвы, по словам синоптика, сохраняется необычное мартовское тепло. В пятницу на ВДНХ воздух прогрелся до +14 градусов, и в столице второй день подряд обновляется рекорд максимальной температуры.

«Рекорд для 14 марта составляет +13,7 — установлен в 2025 году, для 15 марта +9,8 — держится с 2015 года», — написал он.

Начало следующей недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом. Ночью температура опустится до 0…-3 градусов, а днем поднимется до +8…+11.

На ВДНХ высота снега составляет 39 сантиметров. За выходные он уменьшится на 10-12 сантиметров.

«За предстоящую неделю сугробы сдуются на 20 сантиметров, к концу марта снега в Москве останется не больше 10-15 см, а ко Дню космонавтики от него не останется и следа!» — добавил Тишковец.

Однако в марте в Москве еще ожидаются заморозки и понижение температуры до -5 градусов. Несмотря на раннее наступление метеорологической весны и высокие дневные температуры, похолодание еще вернется.