Верующим рассказали, что в первую очередь нужно сделать на Пасху

На Пасху стоит прежде всего сходить в храм, если есть такая возможность. Об этом рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос NEWS.ru.

«Я могу сказать, что следует сделать по возможности: посетить храм. И оказаться рядом с теми, кто не может его посетить — может быть, в больнице находится, еще где-то», — подчеркнул Легойда.

Он назвал Пасху главным событием года для православных верующих и напомнил, что ходить на кладбище в этот день не принято. По церковным традициям, нужно радоваться и участвовать в богослужениях.

До 11 апреля продлится Великий пост, предполагающий серьезную духовную работу и, разумеется, ограничения в еде. Например, по монастырскому уставу, 27 февраля можно есть только блюда из сырых и необработанных продуктов и запивать теплыми напитками вроде киселя или компота, а 28-го рекомендуется горячая еда с растительным маслом. Миряне, как правило, соблюдают пост не настолько жестко.