Сегодня 19:41 Монтажницы, лаборантки и сварщицы: почему россиянки теперь хотят работать на заводах? HR-эксперт Мурадян: женщины идут работать на заводы ради денег и стабильности 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Доходы

Рабочие места

Женщины

Работа

Зарплаты

Заводы

Промышленность

Современный российский рынок труда переживает заметную трансформацию. Одним из самых ярких трендов последних лет стало желание девушек и женщин работать на промышленных предприятиях. Стереотип о том, что завод — исключительно мужская территория, стремительно разрушается. Почему россиянки выбирают такую работу, какие профессии особенно востребованы и на какой уровень зарплат можно рассчитывать, разбирался 360.ru.

Почему женщины идут работать на заводы Все больше представительниц прекрасного пола осваивают инженерные специальности и рабочие профессии, руководствуясь стремлением строить карьеру в стабильной сфере. На крупных российских предприятиях доля женщин среди всех сотрудников сегодня составляет порядка 30%, сообщил телеграм-канал «Новости Москвы». При этом для большинства это не стечение обстоятельств, а осознанный выбор: по данным опросов, 68% девушек, устраивающихся на заводы, определяются с будущей профессией еще до 17 лет.

Фото: РИА «Новости»

По словам HR-эксперта, руководителя международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадяна, одним из ключевых факторов для женщин, выбравших работу на производствах, становится финансовая стабильность. Но на этом привлекательные условия не заканчиваются. «В первую очередь — деньги. Есть стабильность, предсказуемость. Есть четкий карьерный рост, то есть девушек на заводах ждут. Также некоторые предприятия предлагают гибкий сменный график. Кроме того, современные цеха оснащены технологическим оборудованием, в этом плане все в порядке», — подчеркнул он.

Сколько платят на производствах в 2026 году Уровень заработной платы напрямую зависит от отрасли и региона, рассказал собеседник 360.ru. По итогам 2025 года и первого квартала 2026-го в сфере электроники и микроэлектроники монтажницы и операторы сборочной техники в столице и некоторых крупных городах могли рассчитывать на ежемесячный доход до 90 тысяч рублей. В пищевой промышленности операторы линии и технологи получают до 85 тысяч рублей, а в фармацевтике лаборанты и упаковочные операторы в чистых помещениях — до 110 тысяч до вычета налогов.

Фото: РИА «Новости»

В легкой промышленности швеи и контролеры качества зарабатывают 50-75 тысяч рублей, а в химической отрасли лаборанты-аналитики и инженеры — 65-95 тысяч. При этом в регионах зарплаты ожидаемо ниже — 35-60 тысяч рублей. В целом зарплаты в промышленности за последние годы продемонстрировали значительный рост: за последние пять лет, по официальным данным Росстата, они увеличились почти в два раза.

Изначально темп роста заработка женщин оказался выше, чем у мужчин. Соответственно, гендерный разрыв между заработками сократился. Гарри Мурадян

Однако в 2023-2025-м годах ситуация снова изменилась: в этот период мужские зарплаты росли чуть быстрее — 33,7% против 32,2% у женщин. «Дело в том, что в стране резко выросла необходимость в сварщиках, электриках, монтажниках. Это тяжелые работы, на которые чаще берут мужчин. И на фоне дефицита кадров зарплаты предлагались просто космические», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Мурадян добавил, что условия работы опять-таки зависят от отрасли. В пищевой промышленности и сфере биотехнологий женщины лидируют и имеют высокие зарплатные ожидания. Какие профессии востребованы Современное производство перестает быть сугубо мужской территорией, и тенденция к востребованности женщин продолжит укрепляться. Сегодня предприятия зачастую готовы брать на работу даже сотрудниц без опыта, предлагая обучение прямо на месте. Рост интереса девушек к техническим специальностям поддерживается и на государственном уровне. Доля представительниц прекрасного пола среди студентов российских вузов на технических направлениях составляет около 25%. При этом в некоторых высших учебных заведениях, например в МГТУ имени Баумана, доля студенток на некоторых факультетах выросла до 50%. Не исключается и дальнейший рост. По словам Мурадяна, в ближайшем будущем по-прежнему будут востребованы монтажники, токари и сварщики. Но этими профессиями запросы работодателей не ограничиваются. «Нужны испытатели деталей, намотчики катушек, заливщики, лаборанты, контролеры качества. Востребованы работники производства радиоаппаратуры. Таких вакансий очень много, соискателям есть из чего выбирать», — заключил эксперт.