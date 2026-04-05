Средние зарплаты в России выросли в пять раз за 16 лет

РИА «Новости»: средние зарплаты россиян увеличились в пять раз с 2010 года

За последние 16 лет средние зарплаты в России увеличились почти в пять раз. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В январе 2026 года средняя зарплата россиян составила 103,6 тысячи рублей. При этом 16 лет назад тот же показатель в России не превышал в среднем 21 тысячу рублей.

Сейчас больше всего в России зарабатывают жители Чукотки. Здесь уровень средних зарплат превышает 200 тысяч рублей. Чуть меньше получают москвичи, где средняя зарплата составляет в 2026 году 187,6 тысяч рублей. Лишь на 10 тысяч рублей меньше зарабатывают в среднем жители Магаданской области.

В начале 2026 года в России сразу в четырех сферах средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Лидером рейтинга стала сфера воздушного и космического транспорта. Второе место — у банкиров и страховщиков. Следом расположились работники табачных компаний и заводов, а за ними — нефтяники.