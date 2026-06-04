Мантуров заявил, что промышленности России потребуется 4 миллиона рабочих к 2030 году

Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров выступил в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума — 2026. В ходе беседы он обозначил ключевые кадровые вызовы, стоящие перед отечественной экономикой.

Вице-премьер сообщил, что до 2030 года обрабатывающие отрасли промышленности будут нуждаться в четырех миллионах специалистов рабочих профессий. По его словам, это связано с цикличным обновлением индустрии.

«До 30-го года только обрабатывающие отрасли имеют запрос на 4 миллиона человек рабочих специальностей. Традиционно смена индустриального облика происходит где-то раз в 10 лет, так называемая индустриальная революция», — отметил Мантуров.

Он подчеркнул, что все участники рынка сегодня заинтересованы в повышении производительности труда для успешного прохождения этого этапа. Кроме того, Мантуров обратил внимание на позитивный сдвиг в образовательных предпочтениях россиян: если в 90-е годы около 70% родителей хотели видеть своих детей юристами и экономистами, то сегодня 60% отдают приоритет инженерным специальностям.