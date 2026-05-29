Названа самая высокооплачиваемая профессия среди рабочих специальностей
Самые высокие доходы из представителей всех рабочих специальностей получают сварщики, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам профессора, в вакансиях для сварщиков обычно указывают заработную плату около 100 тысяч рублей в месяц, средний уровень зарплат по рынку находится в пределах 142-162 тысячи.
Больше можно заработать вахтовым методом, в этом сегменте медианная зарплата в начале года достигла 267,3 тысячи рублей.
«Самые высокие доходы получают специалисты, занятые на крупных промышленных и инфраструктурных объектах, включая нефтегазовую отрасль, строительство магистральных трубопроводов и атомную энергетику. Их зарплаты варьируются от 330 до 540 тысяч в месяц», — заключил Сафонов.
В России 29 мая впервые отмечают День сварщика. Новый праздник утвердили в ноябре 2025 года.