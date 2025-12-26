Поисковики из Наро-Фоминска исследовали место крушения советского самолета Пе-2

Поисковики из Наро-Фоминска, Москвы и Медыни работают в рамках проекта «Небо Родины». Они исследуют место падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, обнаруженного в Калужской области в 2025 году.

Поисковики установили и обследовали эпицентр падения советского бомбардировщика и части парашютной системы одного из членов экипажа. Экспедицию осложнили горелые и оплавленные фрагменты самолета. Участники обнаружили чашку наушника шлемофона, что указывает на то, что в момент гибели в самолете находились два человека. Среди обломков нашли деталь с тремя цифрами. Теперь поисковики занимаются реставрацией и изучают номер самолета.

Данные помогут установить даты и обстоятельства гибели крылатой машины, а также имена экипажа. Обнаруженные гильзы боекомплекта от 12,7-мм авиационного пулемета Березина датированы 1937, 1938 и 1941 годами. Известно, что самолет создан на авиационном заводе № 22 им. С. П. Горбунова со знаком ВВС РККА — красной звезды без окантовки. Воздушное судно было утеряно предположительно в 1941–1942 годах. Оно состояло на учете в 77-й смешанной авиационной дивизии.

Поисковики приступили к анализу документов. Они планируют провести межрегиональную экспедицию с участием коллег из Москвы, Московской и Калужской областей. В данных поисковых работах приняли участие представители отряда «Бумеранг — ДОСААФ», «Патриота», журнала «Военная археология», а также сотрудники Центра современной истории и службы розыска Информбюро.