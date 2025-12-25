Круглый стол к годовщине освобождения города от фашистов провели в Наро-Фоминске

Накануне 84-й годовщины освобождения Наро-Фоминска от фашистов в городе воинской славы состоялся круглый стол, который стал важным событием в рамках сохранения исторической памяти. В Центре досуга и культуры «Звезда» 23 декабря представители разных поколений собрались, чтобы обсудить значимость памяти о прошлом.

Мероприятие организовано президентом фонда «Мир ради жизни» Александром Новиковым при поддержке администрации Наро-Фоминского городского округа. В своем выступлении Новиков рассказал о проектах фонда, направленных на образовательные поездки по местам боевой славы. Эти экскурсии помогают молодежи осознать масштаб подвига и установить личную связь с историей.

Ученый секретарь Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Геннадий Пономарев восстановил ход боевых действий на Наро-Фоминском направлении, акцентировав внимание на героической оборонительной операции. Совета главы округа Анатолий Шкурков подчеркнул важность побратимских связей с другими городами как основы для современных партнерств.

Методист музея Лариса Шашкина-Измайлова рассказала о мемориальном комплексе в деревне Крюково, посвященном разведчице Вере Волошиной, и о разработанных маршрутах для школьных экскурсий. Учитель истории Светлана Колодяжная поделилась своим опытом работы по сохранению исторической памяти, опираясь на архивные данные о преступлениях немецких захватчиков.