Пенсии со знаком плюс. Какие выплаты резко вырастут с января 2026 года в России

Фото: РИА «Новости»

На фоне традиционного повышения пенсий и пособий в начале каждого года 2026-й принесет россиянам сразу несколько важных новшеств. Речь идет не только о запланированной индексации, но и об особом графике январских выплат из-за длинных новогодних каникул. Какие суммы изменятся, кто получит деньги раньше и на что могут рассчитывать разные категории получателей, разбирался 360.ru.

Как изменятся пенсии в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии всех категорий, включая выплаты работающим пенсионерам, увеличат на 7,6%, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Решение затронет миллионы россиян. В результате пересчета вырастет как стоимость одного пенсионного коэффициента (до 156,76 рубля), так и  фиксированная выплата  — она достигнет 9584,69 рубля. По оценкам правительства, средняя страховая пенсия по старости после индексации преодолеет отметку в 27 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Когда ждать январскую пенсию

Особенность наступающего года в том, что многие пенсионеры получат проиндексированную январскую выплату еще в декабре 2025-го. Причина — в переносе из-за официальных нерабочих дней с 1 по 11 января.

Согласно законодательству, если дата получения пенсии выпадает на праздник или выходной, деньги должны быть перечислены в последний предшествующий рабочий день, отметили «Известия».

Таким образом, для тех, кто обычно получает выплаты в первые числа месяца, финансовая поддержка придет раньше — не позднее 30 декабря 2025 года. Конкретные даты зависят от способа получения.

Это позволит пенсионерам обеспечить себя средствами на время праздников и избежать неудобств, связанных с неработающими отделениями.

Фото: РИА «Новости»

У кого еще вырастут выплаты в 2026 году?

Индексация коснется не только страховых пенсий по старости. В рамках социальной поддержки повысят целый ряд пособий.

Военные пенсионеры

С января коэффициент денежного довольствия при расчете повысится до 93,59%. Ожидается и дополнительное увеличение в октябре 2026 года.

Семьи с детьми

Возрастут и прочие социальные выплаты. Так, ежемесячные пособия ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям проиндексируют на 6,8%.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте