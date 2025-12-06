Сегодня 15:55 Пенсии со знаком плюс. Какие выплаты резко вырастут с января 2026 года в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Пенсия

Праздники

Пенсионеры

Выплаты в России

Россия

Деньги

На фоне традиционного повышения пенсий и пособий в начале каждого года 2026-й принесет россиянам сразу несколько важных новшеств. Речь идет не только о запланированной индексации, но и об особом графике январских выплат из-за длинных новогодних каникул. Какие суммы изменятся, кто получит деньги раньше и на что могут рассчитывать разные категории получателей, разбирался 360.ru.

Как изменятся пенсии в 2026 году С 1 января 2026 года страховые пенсии всех категорий, включая выплаты работающим пенсионерам, увеличат на 7,6%, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Решение затронет миллионы россиян. В результате пересчета вырастет как стоимость одного пенсионного коэффициента (до 156,76 рубля), так и фиксированная выплата — она достигнет 9584,69 рубля. По оценкам правительства, средняя страховая пенсия по старости после индексации преодолеет отметку в 27 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Когда ждать январскую пенсию

Особенность наступающего года в том, что многие пенсионеры получат проиндексированную январскую выплату еще в декабре 2025-го. Причина — в переносе из-за официальных нерабочих дней с 1 по 11 января. Согласно законодательству, если дата получения пенсии выпадает на праздник или выходной, деньги должны быть перечислены в последний предшествующий рабочий день, отметили «Известия».

Таким образом, для тех, кто обычно получает выплаты в первые числа месяца, финансовая поддержка придет раньше — не позднее 30 декабря 2025 года. Конкретные даты зависят от способа получения.

На банковскую карту: поступление ожидается в период с 22 по 29 декабря — в зависимости от графика конкретного банка и региона.

Через «Почту России»: доставка пенсии планируется с 25 по 30 декабря. Это позволит пенсионерам обеспечить себя средствами на время праздников и избежать неудобств, связанных с неработающими отделениями.

Фото: РИА «Новости»

У кого еще вырастут выплаты в 2026 году?

Индексация коснется не только страховых пенсий по старости. В рамках социальной поддержки повысят целый ряд пособий. Военные пенсионеры С января коэффициент денежного довольствия при расчете повысится до 93,59%. Ожидается и дополнительное увеличение в октябре 2026 года. Семьи с детьми Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 28 773 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: минимальный размер — 10 790 рублей, максимальный для застрахованных лиц — до 83 тысяч рублей.

Материнский капитал вырастет: на первого ребенка — 737 204 рубля, на второго — 974 189 рублей (если выплата за первого не получалась).

Декретные выплаты для работающих матерей также проиндексируют. Максимальная сумма (при многоплодной беременности) достигнет 1,3 миллиона рублей. Возрастут и прочие социальные выплаты. Так, ежемесячные пособия ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям проиндексируют на 6,8%.