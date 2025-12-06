Россиянам перечислили основания для доплаты к пенсии

Россияне от 80 лет, инвалиды и имеющие иждивенцев смогут оформить доплату к пенсии на 2026 год. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил об этом РИА «Новости» .

«Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, — есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату», — посоветовал он.

За каждого иждивенца положена треть фиксированной доплаты. В 2026 году эта сумма составит 3195 рублей. Панеш уточнил, что надбавку можно оформить максимум за троих опекаемых. Для этого нужно приложить к заявлению в Соцфонд свидетельство о рождении, документы об инвалидности, справку из вуза и подтверждение отсутствия у иждивенца собственной пенсии.

Инвалидам первой группы и пенсионерам, достигшим к концу 2025 года 80 лет, тоже следует озаботиться сбором документов, потому что их фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится. В этом случае нужно предоставить решение медико‑социальной экспертизы и сверить паспортные данные.

Ранее депутаты предложили поднять минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей. До сих пор он был ниже федерального прожиточного минимума пенсионера.