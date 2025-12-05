Фиксированная выплата к страховой пенсии составит в 2026 году 9,5 тыс. рублей

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысячи рублей. Об этом заявил депутат ГД Алексей Говырин в беседе с РИА «Новости» .

«Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек», — уточнил он.

До этого парламентарий заявил, что страховые пенсии в России с начала года проиндексируют на 7,6%. Повышение затронет всех получателей, в том числе работающих пенсионеров.

Ранее депутаты ГД Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили увеличить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей. Парламентарии напомнили, что сейчас минимальная выплата пенсионерам — это примерно 13,3 тысячи рублей, что ниже прожиточного минимума — 15,2 тысячи.

Авторы инициативы отметили, что повышение пенсии обеспечит достойный уровень жизни старшему поколению. Пенсионеры смогут поддерживать здоровье и вести активный образ жизни.