Сегодня 17:00 «Ты — мой праздник!»: открытки ко Дню матери для наших самых родных и любимых Фото: 360.ru Эксклюзив

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День матери — праздник, когда хочется сказать самому близкому человеку теплые слова, на которые в суете повседневности не находится времени. Иногда для этого достаточно нескольких искренних строк. Подборку поздравительных открыток сделал 360.ru: их можно использовать в личных сообщениях или постах в соцсетях, посвященных матерям.

Когда отмечают День матери День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29 число. Идея чествовать матерей имеет давнюю историю. Еще в античной Греции существовали праздники в честь богини Реи, матери Зевса. В Европе примерно с XIV века отмечали «Материнское воскресенье» — в четвертое воскресенье Великого поста люди навещали родителей и приносили им подарки. В России первые попытки отметить День матери предпринимались еще в 1915 году. В 1993 году праздник официально ввели в Республике Саха (Якутия). На федеральном уровне День матери учредили указом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.

Интересно Цель праздника — повысить социальную значимость материнства и признать труд матерей.

Подборка открыток ко Дню матери Иногда самые простые фразы несут в себе огромную силу. «С Днем матери!» — это не просто поздравление, а признание в любви и благодарность. Ведь мамы делают мир светлее одним своим присутствием.

Фото: 360.ru

Сила — это не только про выносливость. Это про то, что дома ждут близкие, про теплые объятия матери, с которыми даже взрослые дети чувствуют себя увереннее.

Фото: 360.ru

Быть мамой — огромный труд, но быть еще и лучшим другом — особый дар. С друзьями делятся секретами, смеются над пустяками и плачут, когда тяжело. Мама — самый надежный друг и самый дорогой человек.

Фото: 360.ru

Говорят, что родители дают детям корни и крылья. Мамины слова поддержки — словно ветер под крыльями. Они помогают не бояться высоты и пробовать новое.

Фото: 360.ru

Праздник — это не обязательно фейерверки и подарки. Это когда рядом тот, кто делает мир светлее. Мама может превратить обычный вечер в маленький праздник одним теплым взглядом.

Фото: 360.ru

За каждым «все будет хорошо» стоит огромный труд, множество бессонных ночей и переживаний. Тихая, ежедневная забота матери бесценна.

Фото: 360.ru

Красота — это не только черты лица. Это свет глазах матери, ее улыбка и тепло рук. Годы могут добавлять морщинки, но не могут забрать красоту матери.

Фото: 360.ru

Три простых слова, которые так важно говорить почаще. «Люблю тебя, мама!» — это не просто фраза, это правда, которая живет в сердцах детей каждый день.

Фото: 360.ru

Символы праздника В России символом Дня матери считается незабудка — нежный голубой цветок, который олицетворяет память, преданность и бескорыстную любовь. По народным поверьям, незабудка обладает волшебной силой и помогает не забывать о самых близких. Еще один популярный образ — плюшевый медвежонок с незабудкой в лапках. Он символизирует заботу, нежность и материнское тепло. С 2011 года в России проходит акция «Мама, я тебя люблю!». Волонтеры раздают на улицах открытки с изображением незабудки, которые можно подписать и подарить маме.