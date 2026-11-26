Иоанн Златоуст жил в IV веке, был архиепископом Константинополя и составил чин литургии. Прозвание святитель получил за выдающийся ораторский талант проповедника.

В народном календаре дату называли днем Златоуста. На Руси в это время ждали усиления морозов и традиционно начинали массово лепить пельмени с куриной, грибной или рыбной начинкой, замораживая их прямо во дворе.

По поверьям, 26 ноября не следовало ссориться, лениться и шить белье. Считалось, что дальняя дорога в этот праздник принесет удачу, а дождь или иней на деревьях предвещали богатый урожай в следующем году.