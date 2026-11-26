О празднике, который отмечают в последнее воскресенье ноября, знают около 54% жительниц России. При это 44% вообще никак не выделяют этот день, 36% поздравляют маму и принимают поздравления, а 18% делают это время от времени.

Около 46% говорят, что главное для них — не подарок, а внимание. Цветы хотели бы получать около 12%, 10% — впечатления, еще 9% назвали свой вариант, 6% выбрали бы что-то сделанное своими руками, деньги или подарочную карту. Сертификат на СПА-процедуры или уход устроил бы 5% опрошенных, парфюмерию и украшения — 4%, бытовую технику –3%.

Участницы опроса чаще всего отмечали, что им не хватает финансовой свободы и стабильности — 19%. Примерно по 17% говорят о нехватке времени для себя, 12% — о возможности выспаться и отдохнуть, столько же — о тишине и о личном пространстве. Помощи по дому и заботы о здоровье не хватает примерно по 11% участниц.

Самым ценным для 45% остается благополучие и здоровье семьи. Около 20% называют время, проведенное с близкими, 13% — искреннюю благодарность и внимание, 10% — реальную помощь в делах.

При этом около 41% участниц, отвечая на вопрос, как бы они хотели, чтобы о них позаботились, говорят, что достаточно просто обнять и сказать теплые слова. Еще 14% обрадовались бы празднику или сюрпризу, около 13%, чтобы близкие взяли на себя часть дел и забот, около 11% мечтают о помощи по дому без просьб, еще 11% — о возможности побыть одной и отдохнуть.

Ранее «Одноклассники» выяснили, как россиянки выбирают косметику.