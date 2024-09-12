Сегодня 03:37 Отказали дважды. Кто такой Игорь Стрелков и почему его не пускают на СВО Игорю Стрелкову отказали в отправке на СВО 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Общество

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Осужденный на четыре года колонии Игорь Стрелков (Гиркин) снова дал о себе знать. В письме своей супруге Милославе Регинской он опроверг появившуюся информацию, что ему якобы разрешили из колонии отправиться в зону проведения специальной военной операции. Боевых действий и участия в различных вооруженных конфликтах у Стрелкова было очень много, но народную славу ему принесла «Русская весна». 360.ru собрал все, что известно о жизни полковника ФСБ, бывшего министра обороны ДНР, реконструктора и детского писателя Игоря Стрелкова.

Кто такой Стрелков: биография Игоря Гиркина

Будущий офицер ФСБ родился в декабре 1970 года в московской семье потомственных военных. Дедушка по матери, Аллы Ивановны Руновой, добровольцем ушел на фронт во Время Великой отечественной войны и принимал участие в самых крупных сражениях, включая оборону Москвы, Курскую битву и освобождение Прибалтики и Польши. С фронта он вернулся в звании командира стрелкового батальона. Дедушка по отцу, Всеволоду Игнатьевичу Гиркину, был кадровым офицером авиации и принимал участие в русско-японской войне. Главным увлечением маленького Игоря были история и чтение. Учебе в средней московской школе № 249 хобби никак не мешали, поэтому учился он хорошо. После получения аттестата он решил совместить свои любимые занятия и поступил в московский Государственный историко-архивный институт, где нашел для себя новое хобби — военно-историческую реконструкцию. Для Москвы конца 80-х — это увлечение было весьма необычным. Но к тому времени в обществе начал возрождаться интерес к Белогвардейскому движению и это сильно увлекло юношу, любящего историю. Возможно, что это увлечение, а также пример дедушки по материнской линии, сподвигли Игоря в начале 90-х отправится добровольцем для участия в боевых действиях в Приднестровье в составе второго взвода Черноморского казачьего войска непризнанной республики, а также в Боснии в составе второго Русского добровольческого отряда, входящего в состав Войска Республики Сербской. О событиях того времени он вспоминал в своей книге «Боснийский дневник».

Карьера Стрелкова в армии и ФСБ

На срочную службу в армии Игорь отправился в 1993 году. Уже опытный боец стал рядовым в войсках противовоздушной обороны, где быстро дослужился до звания младшего сержанта. Уходить из армии он не захотел и остался контрактником, заняв пост заместителя взвода и командира самоходной артиллерийской установки, а после получив звание гвардии сержанта. Через год контрактной службы офицер отправился в Чечню, где принимал участие в боях в составе 166-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Но после того, как через шесть месяцев его контракт истек, Стрелков вернулся в Москву. В столице офицер поступил на службу в ФСБ и числился в части специального назначения, выполняя задания по всей России.

Фото: РИА «Новости»

На Кавказ Стрелков вернулся осенью 1999 года для борьбы с вторгшимся в Дагестан командиром сепаратистов Шамилем Басаевым. Командировки Стрекова в горячую точку продолжались до 2005 года.

При этом еще с января 1998 года Стрелков публиковал свои материалы о ситуации в Чечне в ультраконсервативной газете журналиста Александра Проханова «Завтра». В редакции он познакомился с журналистом и политологом Александром Бородаем, с которым начал тесно сотрудничать. Не бросил Стрелков и свое увлечение реконструкцией. В свободное время он руководил «Сводной пулеметной командой» на базе военно-исторического клуба «Московский драгунский полк». О настоящем месте его службы стало известно из его дискуссий на форумах реконструкторов, где он написал, что работает заместителем начальника отдела военной части.

Как выяснили журналисты, по адресу службы Стрелкова находится управление ФСБ по борьбе с международным терроризмом.

Он дослужился до звания полковника и уволился в 2013 году после конфликта с сослуживцами. «Мои „доброжелатели“ провели интригу — организовали мне „психолога“ и завалили в дым.<…> Все равно нормально служить уже не дадут и карьеру окончательно загробили», — писал Стрелков. После увольнения со службы он устроился консультантом по безопасности в инвестиционный фонд «Маршал Капитал», принадлежащий предпринимателю Константину Малофееву. Если сначала бизнесмен отрицал всяческую связь с бывшим офицером ФСБ, то после признался, что несколько лет назад их познакомил Александр Бородай.

Стрелков в ДНР

Перед отъездом в Донецкую Народную Республику в 2014 году Стрелков работал внештатным советником у главы правительства Крыма Сергея Аксенова. Познакомил их все тот же Константин Малофеев. Предприниматель рассказывал, что в январе Стрелков отвечал за безопасность привезенных в Киев «Даров Волхвов». После он поехал вместе с делегацией в Крым, где оставался до середины весны. Стрелков сетовал на то, что у него фактически нет никакого статуса и держится он только за счет личных связей с Аксеновым. На полуострове он оставался до начала апреля. Он уехал после референдума о присоединении полуострова к России и через Ростов-на-Дону добрался до еще не объявившей о своей независимости Донецкой Народной Республики.

Фото: РИА «Новости»

Первое крупное выступление Стрелкова и собранной им группы добровольцев произошло 12 апреля в городе Славянске. Вооруженные люди под руководством бывшего офицера ФСБ захватили главные административные здания.

«Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось», — заявил Стрелков в интервью Александру Проханову, вспоминая события в Славянске. В своем заявлении он не ошибся. Уже на следующий день власти Украины объявили о начале антитеррористической операции и приступили к вводу войск в Донбассе, что привело к началу долгих боев. Тем временем временное руководство Донецкой Народной Республики объявило Стрелкова руководителем народного ополчения и возложило на него руководство блокпостами. «Теперь ни один военный украинской армии или задержанные в Славянске диверсанты не будут освобождены без обмена на активистов народного ополчения», — прокомментировал свое назначение Стрелков.

После референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики и объявления суверенитета Игорь Стрелков заявил, что стал командующим вооруженными силами и объявил о введении режима контртеррористической операции.

Фото: РИА «Новости»

15 мая Верховный совет ДНР назначил его главой совета безопасности и министром обороны. Пост главы республики занял Александр Бородай. Сначала боевые действия продолжались только вокруг Славянска, который украинские боевики пытались штурмовать четыре раза. К началу июля они полностью взяли город в кольцо, и Стрелков увел своих ополченцев сначала в Краматорск, а после в Горловку и Донецк. «Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — вспоминал Стрелков, спустя пять лет. Боевые действия в Донбассе продолжались. ВСУ наступали на столицы Донецкой и Луганской народных республик, а ополченцы давали отпор и удерживали оборону. Стрелков регулярно публиковал в своих социальных сетях военные сводки.

Также он поступил 17 июля, когда в районе Тореза потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. В своем сообщении министр обороны назвал его Ан-26. Когда на месте нашли трупы Стрелков удалил свое сообщение.

Фото: РИА «Новости»

После он неоднократно заявлял, что ополчение не сбивало пассажирский самолет. «Все средства противовоздушной обороны, которые были у меня в распоряжении включали пять ПЗРК „Игла“ и одну „Стрела-10“, которая на момент падения Boeing находилась в Зугрэсе и прикрывала Зугрэс. Соответственно ополчение, подчиненное мне, Boeing сбить не могло», — говорил Стрелков.

Менее чем через месяц он ушел с поста министра обороны ДНР. Официальные власти заявили, чтоб бывший руководитель оборонного ведомства перешел на другую работу. Стрелков долго хранил молчание, но после признался, что в отставку ушел не совсем добровольно.

«Была сделана ставка на якобы мирное урегулирование, ошибочная ставка, на мой взгляд. В связи с этой ставкой мое пребывание было признано нецелесообразным. И в том числе, не скрою, это производилось путем определенного шантажа и прямого давления», — заявил он. Покинувший пост главы ДНР еще раньше Александр Бородай признался, что лично вывез Стрелкова на своей машине, предварительно его связав. «Если его кто-то и уходил, то я, в частности, его и уходил. Потому что он исчерпал свою роль и возможности», — говорил он. Покинув Донбасс, Стрелков не прекратил помогать ополченцам.

Проект «Новороссия». Общественное движение.

Вернувшись в Москву, Стрелков основал и возглавил общественное движение «Новороссия». Объявляя о его открытии он заявил, что миссия у объединения исключительно гуманитарная и направлена на помощь ополченцам Донецкой Народной Республики и пострадавшим от обстрелов ВСУ мирным жителям.

Спустя год Стрелков попробовал себя в политике. Вместе со сторонниками, патриотическими блогерами и запрещенной Национал-Социалистической партией ныне покойного Эдуарда Лимонова он создал движение «Комитет 25 января», которое переродилось в Общерусское национальное движение. Но ни к чему особо не привело.

Фото: РИА «Новости»

Спустя два года работы Стрелков признался, что «Новороссия» оказалась в кризисе. Он отмечал, что летом 2016 года ему удалось отправить только четыре грузовика с гуманитарной помощью. «По телевизору нас больше не показывают, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, потому что о ежедневных обстрелах и гибели людей в новостях больше не сообщают, мода на эту тему прошла», — пояснял он. После Стрелков ездил с выступлениями по городам, вел канал на YouTube и много писал. Мало кто знает, что еще с 2014 по 2015 год он выпустил две детские книжки: «Детектив Замка Хэльдиборн» и «Сказки Заколдованного Замка», которые выпустило московское издание «Переход». В Своих произведениях бывший министр обороны ДНР рассказывал о приключениях домовых, фей, рыцарей, троллей и эльфов в фэнтезийном средневековье.

Что известно о личной жизни Игоря Стрелкова?

Игорь Стрелков женился три раза и от каждой супруги у него есть дети. Но о первой его жене неизвестно практически ничего, кроме того, что она родила ему сына. Со второй женой, Верой Никитиной, Стрелков познакомился в 2002 году в Чечне, где она работала переводчицей у военных. Вместе они прожили всего пять лет и в браке у них появились два сына. «Когда мы с ним познакомились, все произошло как-то быстро. Меня вывезли в Пятигорск, в Кисловодске мы с Игорем сняли квартиру, мы там жили несколько месяцев», — рассказала Никитина.

По ее словам, Стрелков не был образцовым мужем или отцом. Он мог прийти домой нетрезвым и поднимал на нее руку. Она добавила, что на разводе настоял муж, потому что очень много работал и постоянно был занят.

Фото: Bocharov Denis/news.ru / Global Look Press

«Ему до сих пор стыдно говорить о том, что у него есть больные дети. Потому что Андрей — это уже второй его ребенок с инвалидностью. У него от первого брака ребенок-инвалид и от второго. Диагноз у обоих детей одинаковый», — подчеркнула Никитина. Третья жена Стрелкова, Мирослава Регинская, младше его на 23 года. Она уроженка Крыма и познакомились они во время «Русской весны». Сначала девушка работала помощницей будущего мужа. Свадьбу они сыграли в декабре 2014 года, спустя еще два года у них родилась дочь.

Стрелков и СВО

Начало специальной военной операции Игорь Стрелков принял с большим энтузиазмом. До этого он постоянно говорил о регулярной угрозе республикам Донбасса со стороны Киева. Еще в 2019 году он отмечал, что власти Украины готовы к проведению масштабной операции для уничтожения ДНР и ЛНР. Он подчеркивал, что Киев ждет, чтобы Россия отвлеклась на свои внутренние проблемы и не могла повлиять на ситуацию. За ходом специальной военной операции он следил особенно тщательно. Но спустя несколько месяцев занял позицию непримиримого критика. Он настаивал на необходимости полной мобилизации и перевода всей страны на военные рельсы. Все свои мысли он выкладывал в Telegram-канале. Он трижды пытался попасть на фронт, но каждый раз его возвращали обратно. Сначала Стрелкова задержали в августе 2022 года в Крыму, когда он пытался попасть на территорию Херсонской области, используя паспорт прикрытия.

О второй попытке официальной информации нет, а про третью Стрелков рассказал в комментарии 360.ru. Он сообщил, что в октябре 2022 года написал заявление о добровольном вступлении в ряды вооруженных сил ДНР.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

Его зачислили в роту Народной милиции и выдали временное удостоверение начальника штаба пока еще несуществующего батальона. Только в конце ноября Стрелков узнал, что в штат его зачислили всего на один день: утром внесли в списки, а вечером исключили. В результате он снова вернулся в Москву. «Буду ждать, когда будет возможность, как говорится, для меня принять участие более официально — или по мобилизации, поскольку я по-прежнему военнообязанный в ФСБ, или когда будут какие-то другие варианты. Дальше биться лбом об стену в попытках отправиться на фронт в качестве добровольца я не намерен», — подчеркнул он. После возвращения Стрелков продолжил выступать с публичной критикой, не щадя никого. Он сильно прошелся по чрезмерной «медийности» ныне покойного предпринимателя Евгения Пригожина. Тот не остался в долгу и пригласил оппонента возглавить штурмовой отряд частной военной компании «Вагнер», чтобы показать свои боевые навыки. Стрелков предложил предпринимателю отправить своего представителя для переговоров. Служить под началом Пригожина он отказался, не простив ему оскорбление в предательстве России.

За что арестовали и посадили Стрелкова?

Заявление на бывшего министра ДНР бывший депутат Ярославской области Дмитрий Петровский. По его словам, в Telegram-канале Стрелков публиковал призывы к свержению государственного строя.

Фото: Пресс-служба Мещанского суда

Стала ли эта жалоба причиной задержания, неизвестно. Также неизвестно произошел ли пересмотр статьи, потому что по требованию следователей все материалы дела засекретили. Своей вины Стрелков не признал. В январе этого года суд приговорил его к четырем годам колонии. «Служу Отечеству!» — так Стрелков прокомментировал свой вердикт. С учетом времени, которое он провел в Следственном изоляторе, отбывать наказание осужденному оставалось всего три года и 83 дня. Свое наказание Стрелков отбывает в колонии Кирово-Чепецка. По последним данным, руководство колонии признало осужденного склонным к побегу. Его супруга считает, что таким образом ему пытаются помешать подать заявление для условно-досрочного освобождения.

Почему Стрелкову дважды отказывали в отправке на фронт?

Впервые о возможности Стрелкова отправится в зону проведения специальной военной операции заявил представлявший его интересы в суде адвокат Александр Молохов еще в начале февраля. Он подчеркивал, что для этого его подзащитному необходимо выйти по условно-досрочному освобождению. В апреле Telegram-канал Baza сообщил, что расположенная в Донецкой Народной Республике войсковая часть согласилась взять Стрелкова на военную службу по контракту. Авторы даже опубликовали официальное заявление, направленное военному комиссару Москвы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

На минувшей неделе Telegram-канал Shot объявил, что адвокатам Стрелкова удалось договориться об отправке осужденного на фронт. Но эту информацию опровергла сначала супруга осужденного, а потом и он сам.

В опубликованном Регинской письме из колонии Стрелков написал, что дважды обращался к представителям военкомата с просьбой рассмотреть его заявления. Но каждый раз он получал отказ. «Один раз — с мотивировкой „полковники нам не нужны“ — даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», — написал Стрелков. Адвокат Александр Молохов в комментарии РБК назвал все сообщения об отправке подзащитного на СВО умышленной провокацией, чтобы помешать условно-досрочному освобождению. Он добавил, что «экстремистская» статья Стрелкова позволит ему уехать на фронт или в случае отмены приговора или персонального помилования президентом.