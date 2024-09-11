Осужденный Стрелков опроверг сообщения об отправке на СВО из колонии

Игорь Стрелков заявил о двух отказах на заявления по отправке в зону СВО

Отбывающий наказание в колонии Кирово-Чепецка бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков опроверг сообщения о том, что ему разрешили отправиться в зону проведения специальной военной операции. Это следует из его письма, которое опубликовала супруга осужденного Мирослава Регинская в Telegram-канале .

В своем послании Стрелков заявил, что дважды обращался к представителям военкомата, которые приходили в колонию, но каждый раз получил отказ. По его словам, у него даже не приняли заявления о приеме на военную службу.

«Дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз — с мотивировкой „полковники нам не нужны“ — даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», — написал Стрелков.

О том, что представляющим интересы Игоря Стрелкова адвокатам удалось добиться разрешения об отправке подзащитного в зону проведения спецоперации, на минувшей неделе сообщил Telegram-канал Shot.

Эту информацию в комментарии 360.ru опровергла Мирослава Регинская.

Она подчеркнула, что адвокат приходил к супругу за день до появления этих сведений, но ничего подобного не заявлял, поэтому все подобные сообщения не соответствуют действительности. Регинская добавила, что подала кассационную жалобу на приговор, а также рассчитывает на выход мужа на свободу по условно-досрочному освобождению.