Бывшего министра обороны ДНР этапировали в Кирово-Чепецк

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых органов. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Молохов.

«Стрелков прибыл в ИК № 5 Кирово-Чепецка. В настоящий момент это последняя точка его этапа, где он отбудет наказание», — сказал юрист.

Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Сети. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, решение вступило в законную силу.

Бывшего министра обороны ДНР задержали 21 июля 2023 года и арестовали в тот же день. Вину он не признал.

В ноябре Стрелков заявлял о планах баллотироваться в президенты России и призвал своих сторонников создать предвыборный штаб.