Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

Супруга Стрелкова сообщила, что ему присвоили статус склонного к побегу

Администрация ИК-5, в которой отбывает заключение бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), признала его склонным к побегу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Мирослава Регинская.

Она отметила, что в личное дело супруга внесли отметк3 в виде красной ленты. Его также поставили на профилактический учет.

По словам Регинской, подобные действия администрации колонии направлены на то, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти в рамках условно-досрочного освобождения. Также она рассказала, что ее супруг не нарушал правила внутреннего распорядка и никогда отказывался от труда.

Со стороны администрации нареканий в сторону Стрелкова за все время пребывания в колонии не было. Женщина подчеркнула, что «никаких намерений устроить побег у ее мужа нет».

Бывшего министра обороны ДНР арестовали 21 июля 2023 года. Суд приговорил Стрелкова в четырем годам лишения свободы за призывы к экстремизму.