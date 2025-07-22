Сегодня 13:38 От юриста до председателя Верховного суда. Что известно об Ирине Подносовой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Следственный комитет России

В возрасте 71 года ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Более 35 лет она проработала судьей и прошла путь от юриста до главы высшей инстанции. Биография и карьера Подносовой — в материале 360.ru.

Биография Ирины Подносовой Будущая глава Верховного суда родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году она закончила обучение на юридическом факультете Ленинградского университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) одновременно с Владимиром Путиным. Подносова была замужем. Ее супруг Сергей работает заместителем главного врача в туберкулезном санатории «Жемчужина» в Ленинградской области. В браке на свет появился сын Егор. Он пошел по стопам матери и стал юристом.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Подносовой После окончания вуза Подносова работала в юридическом отделе Леноблисполкома, а затем в Вольске Саратовской области на заводе строительных изделий. Там Ирина прошла путь от юридического консультанта до начальника отдела. Позже Ирина снова вернулась в Санкт-Петербург, где начала судейскую карьеру. С 1990 года она работала в Лужском городском суде и стала председателем. В 2013-м ее назначили на должность замглавы Ленинградского областного суда, еще через четыре года она возглавила инстанцию. В 2018 году Подносова заняла пост председателя Второго апелляционного суда. В 2020-м Ирина перешла в Верховный суд и стала зампредседателя высшей инстанции. Также она возглавила судебную коллегию по экономическим спорам.

Фото: РИА «Новости»

Назначение на пост главы Верховного суда С 1991 года Верховный суд России бессменно возглавлял Вячеслав Лебедев, в феврале 2024 года он скончался. Тогда обязанности председателя исполнял его первый заместитель Петр Серков. В марте Верховный суд объявил прием документов от кандидатов на пост главы инстанции. Подносова оказалась единственным претендентом. В апреле того же года Совет Федерации утвердил ее на должность председателя ВС.

Фото: РИА «Новости»

Смерть Ирины Подносовой О смерти главы Верховного суда стало известно 22 июля 2025 года. Подносова скончалась на 72-м году жизни. Причины ее смерти не раскрываются. Предположительно, она ушла из жизни из-за онкологического заболевания. Пресс-служба Следственного комитета России выразила соболезнования родным Подносовой. Ее смерть назвали огромной потерей для Родины и невосполнимой утратой для юридического сообщества. «Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место. Упорный труд на благо страны, преданность делу, мастерство и высокие моральные качества помогали ей достигать высоких результатов, служить закону и справедливости», — подчеркнули в СК. Глава МВД Владимир Колокольцев также назвал смерть Подносовой невосполнимой утратой для страны. «Глубокие юридические знания, профессионализм, ответственность за принятые решения позволили Ирине Леонидовне успешно трудиться в органах судебной власти различного уровня», — сказал министр. Исполняющим обязанности главы ВС назначили Юрия Иваненко.