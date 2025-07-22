Исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко

Исполнять обязанности председателя Верховного суда назначили зампреда Юрия Иваненко. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кадровые перестановки произошли после смерти председателя ВС Ирины Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни.

Информацию о назначении Иваненко ио председателя ВС агентству подтвердили в пресс-службе.

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича <… >», — отметил источник.

Ранее в Сети появилась информация, что Подносова могла умереть из-за рака. В ее окружении рассказали, что она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Факт смерти подтвердили в Верховном суде. Коллектив выразил соболезнования семье и близким покойной. До Подносовой Верховный суд возглавлял Вячеслав Лебедев.