Исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко
Исполнять обязанности председателя Верховного суда назначили зампреда Юрия Иваненко. Об этом сообщило РИА «Новости».
Кадровые перестановки произошли после смерти председателя ВС Ирины Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни.
Информацию о назначении Иваненко ио председателя ВС агентству подтвердили в пресс-службе.
«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича <… >», — отметил источник.
Ранее в Сети появилась информация, что Подносова могла умереть из-за рака. В ее окружении рассказали, что она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
Факт смерти подтвердили в Верховном суде. Коллектив выразил соболезнования семье и близким покойной. До Подносовой Верховный суд возглавлял Вячеслав Лебедев.