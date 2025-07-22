Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в ее окружении.

«Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни», — заявил собеседник агентства.

Глава Верховного суда скончалась в возрасте 71 года. Она возглавила инстанцию 17 апреля 2024-го после смерти Вячеслава Лебедева.

Его не стало на 81-м году жизни 23 февраля. Он занимал должность председателя Верховного суда с июля 1989 года. Президент Владимир Путин поручил кабмину создать именную стипендию для аспирантов и студентов Российского государственного университета правосудия, разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Лебедева.