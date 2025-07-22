Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Его не стало на 81-м году жизни 23 февраля. Он занимал должность председателя Верховного суда с июля 1989 года. Президент Владимир Путин поручил кабмину создать именную стипендию для аспирантов и студентов Российского государственного университета правосудия, разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Лебедева.
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