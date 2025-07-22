Колокольцев назвал смерть Подносовой невосполнимой утратой для России

Глава МВД Владимир Колокольцев выразил соболезнования семье и близким председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Колокольцев подчеркнул, что смерть Подносовой стала для России невосполнимой утратой.

«Глубокие юридические знания, профессионализм, ответственность за принятые решения позволили Ирине Леонидовне успешно трудиться в органах судебной власти различного уровня, а в последнее время — возглавлять Верховный суд», — отметил он.

Министр добавил, что Подносова посвятила свою жизнь служению закону и на протяжении многих лет реализовывала на практике фундаментальные принципы правосудия. По его мнению, она останется в памяти людей как выдающийся юрист, справедливая судья и порядочный человек.

Ранее в Сети появилась информация, что причиной смерти Подносовой было онкологическое заболевание.

Она возглавляла Верховный суд с апреля прошлого года. После ее смерти исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили Юрия Иваненко.