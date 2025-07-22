Названа возможная причина смерти председателя Верховного суда России

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла из-за онкологического заболевания. Об этом сообщили ТАСС в ее окружении.

«Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием», — рассказал собеседник журналистов.

Подносовой был 71 год. Она возглавила Верховный суд в апреле прошлого года, после смерти Вячеслава Лебедева.

Новость о ее смерти подтвердила пресс-служба ВС РФ.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Леонидовна Подносова», — отметили там.

Коллектив выразил искренние соболезнования семье и близким.

Подносова родилась в 1953 году в Пскове. После окончания ЛГУ имени Жданова (современный СПбГУ) начала карьеру в отделе юстиции Леноблисполкома.

С 1990 года занимала должность судьи в Лужском городском суде Ленинградской области, а с 2003 года стала его председателем. В 2017 году возглавила Ленинградский областной суд, позже ее назначили на пост председателя Второго апелляционного суда, 17 апреля 2024 года заняла должность председателя Верховного суда России.