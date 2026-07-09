Минпросвещения предложило график каникул в 2026/27 учебном году
Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в 2026/27 году. Все каникулы — осенние, зимние и весенние — должны длиться не менее девяти дней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его процитировало РИА «Новости»РИА «Новости».
«Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года», — сказал он.
Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и закончится 26 мая 2027-го. Рекомендуемые даты каникул: осенние — с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля.
Ранее психолог Шамиль Ахмадуллин порекомендовал не превращать каникулы в продолжение учебного года. Лучше поддерживать умственную активность через интеллектуальные игры.