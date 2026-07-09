Минпросвещения предложило график каникул в 2026/27 учебном году

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в 2026/27 году. Все каникулы — осенние, зимние и весенние — должны длиться не менее девяти дней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его процитировало РИА «Новости» РИА «Новости» .

«Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года», — сказал он.

Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и закончится 26 мая 2027-го. Рекомендуемые даты каникул: осенние — с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля.

Ранее психолог Шамиль Ахмадуллин порекомендовал не превращать каникулы в продолжение учебного года. Лучше поддерживать умственную активность через интеллектуальные игры.