Россияне назвали самыми ценными фотографии из семейных поездок

Россияне чаще всего дорожат фотографиями из поездок, особенно если они связаны с семьей. Об этом говорится в исследовании Облака Mail, Новости Mail и сервиса печати семейных фотокниг «Периодика», с которым ознакомился сайт kp.ru .

Лучше всего опрошенные запоминают первые семейные поездки за границу — так ответили 30%. Еще 21% назвали самыми памятными путешествия на море.

Многие также хранят снимки, связанные с важными событиями в жизни. Фотографии со свадьбы ценят 20% респондентов, а снимки, сделанные после рождения детей, — 18%.

Авторы исследования отметили, что путешествия дают одни из самых ярких воспоминаний. Поэтому пользователям важно не только сохранить такие кадры, но и возвращаться к ним спустя годы.

Россияне также особенно ценят семейные фотографии с живыми эмоциями, детьми и близкими. При этом они хранят снимки и в бумажном, и в электронном виде.