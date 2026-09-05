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    «Мы живем одной жизнью». Андрей Воробьев поздравил москвичей с Днем города

    Андрей Воробьев поздравил москвичей с Днем города

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Московского региона с Днем столицы. Поздравление он опубликовал в телеграм-канале.

    Воробьев подчеркнул, что москвичи любят Подмосковье, а жители области гордятся Москвой.

    «Мы рядом не только на карте — мы живем одной жизнью. И от того, насколько слаженно Москва и Подмосковье работают вместе, напрямую зависит качество жизни каждой семьи, каждого человека», - отметил губернатор.

    Он добавил, что вместе с командой мэра столицы Сергея Собянина стремится сделать общее пространство еще удобнее и комфортнее. Строятся новые дороги и метро, парки и общественные пространства.

    «Желаю Москве всегда оставаться молодой, современной и энергичной!», - написал Воробьев.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он назвал Москву лучшим и динамичным городом планеты.