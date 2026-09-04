Сегодня 04:27 Долгожданная. Как Южно-Лыткаринская автодорога изменит жизнь региона и страны? Автоэксперт Ладушкин: ЮЛА принесет косвенную выгоду всем жителям Подмосковья Эксклюзив

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Последний участок Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Подмосковье. Как это повлияет на общую загруженность трасс в регионе и кто получит больше преимуществ от запуска — в материале 360.ru.

Самое очевидное преимущество от запуска ЮЛА — жители региона смогут добираться гораздо быстрее по маршрутам, которые раньше требовали пересечения нескольких дорог, трасс или путей. Но есть и сопутствующая выгода — разгрузка МКАД, об этом в беседе с Еленой Кононовой рассказал автоэксперт и руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин. «Дело в том, что часть транспортного потока перераспределится на новую трассу и, соответственно, там будет посвободнее. То есть это не только какая-то локальная история, в которой быстрее можно будет добраться из одного пункта в другой. Это также заметят все, благодаря тому, что на тех или иных участках МКАДа просто станет свободнее и проехать в определенные часы пик можно будет быстрее, чем обычно», — пояснил собеседник 360.ru. Отсутствие светофоров на ЮЛА помогает не только снизить аварийность, отметил Ладушкин.

Отсутствие светофоров позволяет увеличить общую среднюю скорость транспортного потока. Евгений Ладушкин автоэксперт

Собеседник 360.ru напомнил, что раньше по дороге в Домодедово приходилось проезжать несколько развязок, по новой трассе этот путь займет гораздо меньше времени. И это касается не только тех людей, кто поедет в аэропорт по ЮЛА — разгрузится общая дорога до авиагавани, количество машин на ней уменьшится. Также на новую трассу переместится часть коммерческого транспорта. В частности, такси смогут добираться из точки А в точку Б гораздо быстрее. И это в свою очередь снизит нагрузку на уже существующую дорожную сеть, что немаловажно, отметил Ладушкин. «Если мы говорим про общую пользу с точки зрения коммерции, то здесь это не только такси. Это также доставка грузов, доставка продуктов, в том числе и работы специальных служб, такие как пожарная, скорая помощь», — пояснил автоэксперт.

Фото: Открытие предпоследнего участка Южно-Лыткаринской автодороги / Медиасток.рф

Транспортный поток на МКАД и других дорогах будет снижаться по мере того, как люди «распробуют» ЮЛА и поймут, что на новой трассе удобней. Преимущества запуска ЮЛА также почувствуют все автомобилисты, которые пользуются дорогами, входящими в «орбиту» новой трассы, уверен эксперт. «Каждая новая трасса, которая открывается, очень полезна для автопутешественников, в том числе и для тех, которые путешествуют через Москву транзитом. <…> Потому что каждая из этих магистралей существенно ускоряет общее время в пути. Это позволяет экономить время на остановках, разгонах, в том числе и экономится топливо. По большому счету, это тоже важно», — отметил автоэксперт.

Изменится транспортная загруженность всей сети, по той причине, что часть транспортного потока перераспределится сюда. Евгений Ладушкин