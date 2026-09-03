Кому в Подмосковье станет быстрее ездить по ЮЛА: разбор 360.ru

Полный запуск Южно-Лыткаринской автодороги создал новый скоростной маршрут между югом и востоком Московской области. О том, как изменятся привычные схемы поездок для жителей разных округов, рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Балашиха: быстрее на юг и к аэропорту Для Балашихи основной эффект от ЮЛА связан не с прохождением трассы через город, а с ее соединением с М-12 и другими скоростными магистралями. У автомобилистов появился удобный маршрут на юг и юго-восток области, который позволяет связать М-5, А-105, М-4 и М-2 без необходимости использовать Московскую кольцевую автодорогу. Особенно заметна разница для поездок из Старой Купавны в сторону аэропорта Домодедово. Время такой поездки может сократиться примерно с двух часов до одного.

Новая автодорога также берет на себя часть нагрузки юго-восточного направления МКАД. По оценкам, перераспределение транспортных потоков способно снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть почти на треть.

Лыткарино: новые выезды и мост через Москву-реку Для Лыткарина новая магистраль стала не просто альтернативной дорогой, а фактически дополнительной системой транспортных связей. ЮЛА связала город с М-5, Володарским шоссе, А-105, М-4 и М-2, а развязки на Тураевском и Лыткаринском шоссе открыли дополнительные варианты для поездок. Одним из наиболее заметных результатов стал перенос части потока со старых выездов. Нагрузка на Володарское и Лыткаринское шоссе снизилась до 30%, поскольку часть автомобилистов получила возможность выбирать новый маршрут.

Отдельное значение имеет мост через Москву-реку. Если раньше пересечение реки могло занимать 40 минут и более, то теперь на это требуется всего несколько минут. Благодаря новой переправе Лыткарино получило прямую связь с Ленинским округом.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Упростились и поездки к аэропортам: дорога до аэропортов Жуковский и Домодедово стала примерно в 2,5 раза быстрее. В зависимости от направления ЮЛА позволяет жителям Лыткарина экономить порядка 25–30 минут при поездках в Ленинский округ, Домодедово, Подольск и Балашиху. Еще одно преимущество — возможность двигаться от Лыткарина через Егорьевское шоссе и М-12 к восточным направлениям, а в обратную сторону — быстро выходить на А-105, М-4 и М-2, минуя наиболее загруженные участки Московской кольцевой автодороги. Люберцы: меньше машин на городских дорогах Для Люберец эффект от ЮЛА заметен прежде всего по изменению транспортных потоков. Часть автомобилистов, которые раньше пользовались Октябрьским проспектом и Егорьевским шоссе, перешла на новую магистраль. В августе 2026 года среднесуточный трафик на Октябрьском проспекте оказался на 13% ниже, чем годом ранее. На Егорьевском шоссе снижение составило почти 8%.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Одновременно появился более быстрый маршрут между восточными направлениями. Если раньше дорога от М-5 до М-12 «Восток» занимала около 25–30 минут, то сейчас этот путь можно преодолеть примерно за 10 минут. Связка Южно-Лыткаринской автодороги с М-12 и Московским скоростным диаметром дает автомобилистам дополнительные варианты въезда и съезда в районе Косинского шоссе. В дальнейшем доступ к новой трассе расширится: съезды в сторону Томилина и Краскова планируется вводить поэтапно до 2027 года.

Раменский округ: юг области без заезда в Москву Для Раменского округа ЮЛА стала поперечным маршрутом между восточными и южными направлениями. Основные точки подключения здесь — М-5 «Урал» и Егорьевское шоссе. Развязка с М-5 дает возможность двигаться напрямую в сторону Лыткарина, Володарского шоссе, А-105, а затем выходить на М-4 и М-2. При этом водителям больше не требуется строить маршрут через Москву и МКАД. Заметна экономия времени и на конкретных направлениях. Поездка от Раменского до Домодедова в часы пик сократилась примерно с полутора часов до одного часа. До Видного теперь можно добраться ориентировочно за 50 минут вместо прежних одного часа 20 минут.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Изменение маршрутов отражается и на загрузке дорог: в августе 2026 года трафик на М-5 вырос примерно на 15% год к году, тогда как на Егорьевском шоссе транспортный поток снизился.

Ленинский округ: быстрее к М-2 и авиагавани Для Ленинского округа ЮЛА прежде всего открыла новые маршруты в сторону М-2 «Крым», Бутова, аэропорта Домодедово и востока области. Важную роль здесь играет развязка М-2 с Расторгуевским шоссе: благодаря ей поездка между Видным и Бутовом теперь занимает около 20 минут. Участок между Каширским шоссе и А-105 обеспечил более прямой маршрут к Домодедову и Москве. Для жителей Видного и ближайших населенных пунктов это означает экономию до 20 минут в дороге. Еще один важный элемент — участок от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе. Он объединил западную часть ЮЛА и сформировал непрерывный транспортный коридор от Варшавского шоссе до А-105.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

После полного запуска магистрали жители Ленинского округа получили и более быстрый выход на восток. Через Володарское и Егорьевское шоссе можно направляться к М-5, М-12 и Московскому скоростному диаметру. На отдельных маршрутах к М-5 экономия времени достигает 30 минут.