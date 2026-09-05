«Москва и Россия вечны». Путин поздравил москвичей с Днем города

Москва стала лучшим и динамичным городом планеты, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины города в концертном зале «Зарядье». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и любые вызовы. Все они временные, преходящие, а Москва, Россия — вечны» — подчеркнул президент.

Глава России добавил, что благодаря воле мэра, его команды и энергии жителей столица стала одним из крупнейших научных, промышленных и культурных центров мира.

Ранее москвичей поздравил с Днем города мэр Сергей Собянин. Он назвал Москву сердцем великой России.