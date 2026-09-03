Много пробок можно объехать. Автомобилисты рассказали о первых поездках по трассе ЮЛА

В Лыткарине водители отметили сокращение времени в пути по ЮЛА

Автомобилисты оценили движение по Южно-Лыткаринской автодороге после запуска последнего участка магистрали. В беседе с корреспондентом 360.ru в Лыткарине водители рассказали, что новая трасса позволяет объезжать пробки и быстрее добираться между городами Подмосковья.

Один из автомобилистов обратил внимание, что ЮЛА дает возможность строить маршрут в обход загруженных участков МКАД.

«Большое количество пробок можно объехать на МКАДе в том числе. И, соответственно, если из каких-то районов — Видное, допустим, Люберцы — можно добраться намного проще. Плюсов много», — рассказал он.

Другой водитель отметил, что новая дорога позволяет передвигаться между подмосковными городами без необходимости выезжать на МКАД.

«Она разгружает как раз хорошо по области. То есть не надо соваться до МКАД, допустим. Спокойно здесь проехал. До Варшавки, до Балашихи — вообще по прямой 20–30 минут. Вообще красота. Везде бы так», — поделился автомобилист.

Положительно первые поездки по ЮЛА оценила и жительница Подмосковья. По ее словам, новая дорога заметно сократила время в пути из Раменского района.

«С дачи ездим в город Дзержинский. Очень нравится, быстро теперь, этих пробок нет. Мы через Лыткарино ездим, получается, из Раменского района. За 40 минут доезжаем теперь», — рассказала девушка.

Рабочее движение по последнему, 7,2-километровому участку Южно-Лыткаринской автодороги от трассы А-105 до Володарского шоссе открыли 3 сентября. С его запуском завершилось формирование всей магистрали протяженностью 45 километров.