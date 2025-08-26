Кампании по отмене российского культурного наследия, конфликты и противостояние стран на мировой арене — все это стало нашей реальностью. Наблюдая за происходящим, многие задаются вопросом: как вышло, что мы к этому пришли, оказались именно в этой точке. Ответ на этот вопрос еще 11 лет назад дал Никита Михалков. Пророчества режиссера в эфире выпуска его шоу «Бесогон» тогда восприняли как эмоциональную речь, но в действительности артист публично раскрыл схемы цивилизационной войны против России, четко разделенной на три элемента.

Запад не знает Россию Свой анализ Михалков начал с основ — изложил ключевые принципы западной концепции в отношении России, ссылаясь при этом на статью публициста Виктора Аксючица «Инаковость России». В ней было сказано, что Запад не знает нашей страны, а неизвестность, как все мы знаем, всегда кажется страшной. И ощущали ее там как нечто большое, неизведанное и исключительно опасное. Далее Никита Сергеевич привел слова Ивана Ильина, который более 80 лет назад изложил конкретную стратегию Запада, по которой Россию можно было бы использовать и для своей торговли, и для своих западноевропейских целей. Но главным было ее непременное ослабление через вовлечение в разорительные войны, недопущение к свободным морям, а в идеале — расчленение на мелкие государства, насаждение в ней революций и гражданских войн. Каждый элемент этой стратегии, по мнению Михалкова, можно четко выделить в хрониках XX–XXI веков: мировые конфликты, революционные потрясения, распад Советского Союза, ограничительные меры, дипломатическое отчуждение. Однако когда стремление к прямому разделению не принесло результата, Запад стал применять более утонченные подходы — интеллектуальные технологии воздействия на сознание.

Фото: РИА «Новости»

Этап первый. Создание ярлыков и демонизация ради разрушения Начальной стадией ментального влияния, по словам Михалкова, стало формирование стабильного клише неполноценности, убеждение в том, что нынешняя русофобия имеет не временный, а структурный характер. Для иллюстрации тезиса он снова обратился к рассуждениям Аксючица. Тот отмечал, что Запад называет Россию загадочной полуварварской пустотой, которую недружественные лидеры хотели колонизировать или обратить в католичество.

Чтобы продемонстрировать системность такого мышления, Михалков выстроил целую историческую вертикаль. В ней был упомянут в том числе французский маркиз де Кюстин, живший в XIX веке. Он характеризовал русских как нацию «объединенную рабством до потери сознания, честолюбивую, самодовольную, хвастливую, неоригинальную, ибо лишенную творческих дарований и природного ума».

Фото: РИА «Новости»

Француз считал русских коварными лжецами, а все их достоинства — результатом притворства и обмана. Его вердикт был: «Здесь все нужно разрушить и заново создать народ». Карл Маркс тоже поддерживал эту мысль, заявляя, что «не в суровом героизме нормандской эпохи, а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Москва». Ненависть к русским, по Марксу, всегда продолжит оставаться для немцев революционной страстью. Так Михалков вскрыл первый уровень технологии — формирование стабильного врага с помощью одних и тех же обвинений: «рабский менталитет», «агрессивность», «некультурность». Подобные ярлыки, по его словам, переходят из поколения в поколение, вне зависимости от реального курса российской политики. Цель всего этого — демонизация, которая создаст почву для следующего, более сокрушительного воздействия — удара по внутренним устоям общества.

Фото: РИА «Новости»

Этап второй. Навязывание вины за собственные победы Затем режиссер перешел от теории к ее воплощению — психологическому воздействию на национальное самосознание. И тут центральной частью эфира стал текст Алексея Казакова «Я русский, я устал»: «Я русский, я устал, устал извиняться, устал нести ответственность, устал стыдиться, устал чувствовать позор. За что?» — писал Казаков.

Далее он задался вопросами: почему русских людей заставляют ощущать стыд? За исчезновение рабства в Азии? За то, что Прибалтика жила в достатке? За то, что при обороне Порт-Артура потеряли 15 тысяч русских, уничтожив 110 тысяч японцев? За то, что в 1854 году при защите Петропавловска-Камчатского около тысячи ополченцев, потеряв 40 бойцов, отразили атаку трехкратно превосходящего противника, уничтожив 400 вражеских солдат?

Фото: РИА «Новости»

«За то, что два батальона наемников в Грозном не могли уничтожить штурмовой отряд майкопской бригады? За то, что советская армия освободила Европу от фашизма? Может, мне извиниться за Баязет? За Брестскую крепость? За атаку мертвецов?» — спрашивал он. Такой была сформулированная гражданская позиция, направленная против навязывания комплекса исторической вины. После Михалков констатировал: «Хватит нам писать о своей истории в извиняющемся и самоуничижительном тоне». Ведь одна из ключевых задач Запада заключалась том, чтобы лишить людей воли к противостоянию, заставив их испытывать стыд за собственные победы. Непрерывное покаяние за «имперское прошлое», «военную экспансию» и «цивилизационную отсталость» должно было подорвать национальное самосознание изнутри, пояснил режиссер. Расчет был на то, что, когда духовный иммунитет народа будет ослаблен, станет возможным переход к завершающему этапу — хирургической ампутации.

Фото: РИА «Новости»

Этап третий. Алгоритм ампутации В завершение Михалков обозначил территорию, где технология «вируса вины», увы, успела принести печальные результаты, превратив часть некогда единого народа в цивилизационного противника. Он выносит ужасный диагноз, который в 2014 году расценивался как алармизм, а сегодня — как факт. «Нас разделяют сегодня на Украине, разделяют на украинцев и русских, лишая возможности сосуществовать в общей системе координат, по которым мы жили столько-столько-столько веков. Украина уже два поколения потеряла людей, которые могут сосуществовать. Они живут в другой системе координат», — указал Михалков. Выражение «Украина уже два поколения потеряла» — это не о политике, а о цивилизационной диверсии, подчеркивал режиссер. Речь, по его оценке, шла буквально об отчуждении части Русского мира от его основ, языка и общего исторического наследия. Тут же Михалков предрек, что людей, существующих в «иной системе координат», неминуемо столкнут с теми, кто сохранил свою идентичность. После он раскрыл и алгоритм ампутации, а в нем сначала идет демонизация общего прошлого («московское иго», «тюрьма наций»), затем — внедрение чувства вины за причастность к этому наследию, а финалом становится тотальный разрыв цивилизационных связей. По итогу Украина стала полигоном, где отработали методику преобразования части Русского мира в его прямую противоположность.

Фото: РИА «Новости»

В чем суть происходящего и что мечтает уничтожить Запад? Особенно актуально звучала и речь Михалкова о ключевой угрозе. Для того чтобы нашему молодому поколению не заблудиться в море противоречий сегодняшнего мира, не поддаться на искус самоуничижения, ощущения себя униженным и оскорбленным и все время извиняющимся, необходимо осознавать суть происходящего. Именно поэтому под занавес передачи Никита Сергеевич акцентировал внимание на том, что конкретно стремятся уничтожить противники России. Для этого он обратил внимание на важную деталь, связанную с текстом Казакова.

«Этот текст написал Алексей Казаков, а перепостил Казбек Магеррамов. И вот это самое интересное и самое главное. Раз не русский по крови Казбек Магеррамов перепостил эти тексты, значит, он с ними согласен. И вот это как раз и есть Россия,» — пояснил режиссер.

Потому что не только русские по крови завоевывали одну шестую часть суши и спасали Европу от фашизма, не только русские по крови водружали знамя над рейхстагом. Нет, но они были русские по духу, и это самое главное. Это и есть самая главная ценность и сила России. Любой, кто бы ни был, если он говорит на русском языке, думает на нем, ощущает себя частью этой страны, всегда русский.

Трактовка русской идентичности Михалкова — это именно та «крепость», которую атакуют все три паттерна. Противники стремятся разрушить не просто государство, а уникальный цивилизационный код, где принадлежность к русской культуре определяется не происхождением, а духовным выбором.