Сегодня 04:04 Майские праздники — время для перезагрузки. Как провести идеальные семейные выходные Психотерапевт Никитина: в майские выходные нужно провести время с детьми 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Праздники

Дети

Туризм

Семья

Отношения

Психология

Правильно организованные выходные могут сплотить семью и укрепить связь с ребенком. Как провести майские праздники с пользой, выяснил 360.ru.

Майские на природе Россияне стараются проводить майские праздники на природе. После долгой холодной и снежной зимы людям хочется выбраться из бетонных коробок, отметила в разговоре с 360.ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

У кого-то дача есть, у кого-то родственники в деревне. На худой конец, если нет ничего вообще, и вы живете в квартире, то можно просто выехать в какой-нибудь парк. Сейчас их большое количество. Лариса Никитина Психотерапевт

У такого варианта есть свои плюсы. Например, зелень только-только пробилась, еще незапыленная и радует глаз. Во-вторых, чистый воздух. Омрачить отдых могут только клещи и аллергия на пыльцу, поэтому Никитина посоветовала озаботиться профилактикой. Если же в планах жарка шашлыка, то не стоит увлекаться алкоголем. Как провести майские с детьми «Дети учатся, взрослые работают. Нет таких дней до майских праздников, когда можно побыть с семьей», — сказала она.

Психотерапевт посоветовала сводить детей на экскурсию, в парк, кино, покататься на велосипеде. Важно организовать совместные активности и много общаться. «Можно, наверное, даже просто погулять, потому что детям сейчас категорически не хватает разговоров. <…> Как мы общаемся с детьми? <…> Все время все наши обращения к детям — это какие-то требования. <…> Нет разговора по душам, на него всегда требуется время», — заявила Никитина.

Фото: РИА «Новости»

По словам специалиста, это проблема всего современного поколения. Физически у детей все есть, но они не понимают, чего хотят и что чувствуют. Майские выходные могли бы стать возможностью для того, чтобы восполнить нехватку живого общения.

«Вообще прекрасная традиция ходить вместе с ребенком на спектакли, а не отправлять отдельно. Ходить всем вместе и разговаривать, обсуждать, заранее изучать произведение, по которому снят спектакль, чтобы ребенок понимал, о чем пойдет речь, чтобы потом вы могли с ним обсудить, что он почувствовал, а как ему вот этот герой, а как он поступил бы в этой ситуации», — посоветовала психотерапевт. В дни семейных времяпрепровождений, как майские праздники и новогодние каникулы, полезно показывать детям старые фотографии и рассказывать о предках. Также сблизит просмотр собственных снимков в разный период жизни.

Фото: РИА «Новости»

«Они забывают какие-то моменты из собственного детства, и когда вы в семейном кругу пролистываете альбом, неважно, на компьютере или бумажный, у ребенка возникают ассоциации, очень приятные воспоминания», — рассказала Никитина. Семейные выходные Аналогичная проблема существует в отношениях между супругами. Часто они почти не общаются друг с другом. По словам Никитиной, все разговоры за день могут уложиться в скромные 100-150 слов, включая предлоги и союзы. «Утрачиваются связи. В идеале завести правило, что при входе в столовую, гостиную, кухню, где вы употребляете еду, телефоны просто выключаются, и вы общаетесь. <…> Поставьте свечи, поставьте легкую музыку, чтобы ничего не отвлекало. И просто насладитесь», — предложила психотерапевт.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Если нет традиции вместе проводить вечера, можно начать с одного семейного ужина. Важно убрать все раздражители, в том числе телевизор, но оставить музыку, так как в полной тишине бывает сложно завести разговор. «И можно обсудить то, что вы едите, то, как это приготовили. Начать с того, что у вас буквально на столе, чтобы начать разговор, чтобы разговориться. Чтобы не начинать сразу — сели за стол, взяли ложки и начали с Рембрандта или с кого-нибудь еще. Потому что такую беседу будет тяжело поддержать», — сказала она. Отдых интроверта Можно провести майские дома в полном одиночестве либо семьей, но лежа на диване. Собеседница 360.ru не разделяет мнение тех, кто считает отдыхом смену деятельности, например, поход в спортзал. Никитина заявила, что это тоже нагрузка, а люди не роботы, им нужна перезагрузка.

У нас не так много выходных, особенно долгих, чтобы обязательно копать огород или что-то еще делать. Иногда, чтобы перезагрузиться, можно просто устраивать себе пижамные дни. Это тоже очень здорово, когда вся семья никуда не выходит, просто сидят дома, едят, валяются, смотрят телевизор и спят. Лариса Никитина Психотерапевт

Просмотр старых фильмов может стать терапевтическим, ведь это всегда работает как возвращение в прошлое. Большинство людей, по словам психотерапевт, воспринимают детство как что-то хорошее, потому что не было таких обязанностей, ответственности, необходимости принимать глобальные решения.

Фото: РИА «Новости»

«И возврат туда — неважно, какой фильм вы смотрите, хоть „Смуглянку“, хоть что — это всегда очень приятные ассоциации. А в наше сложное время любая приятная эмоция, приятная ассоциация это плюс к здоровью. Потому что если у вас перегружена нервная система, вы все время в тревоге», — сказала она. Женщине не нужно тратить время на макияж, дети тоже довольны, потому что останутся в гнезде. Никитина посоветовала не просто смотреть фильмы, уставившись в телевизор, а рассуждать, рассказывать ребенку о своем опыте.