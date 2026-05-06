Врач Федорова напомнила, что пыльца дуба и ясеня может провоцировать аллергию

В Тульской области уже в конце марта начался сезон поллиноза. Орешник и ольха запылили раньше обычного, а в конце апреля зацвела береза. Весенняя аллергия обычно начинается в марте и продолжается до мая, сообщила аллерголог-иммунолог Валентина Федорова в беседе с «ТСН24» .

По словам медика, среди деревьев, вызывающих аллергию в Тульской области, — ольха, дуб, береза, лещина, клен, ясень. В мае начинает цвести одуванчик, а затем пылят луговые или злаковые травы. Среди них — культурные злаки (пшеница) и дикорастущие (тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, райграс, плевел).

С середины июля и до середины сентября начинается пыление сорных или маревых трав: циклахены, лебеды, полыни.