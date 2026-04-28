Психолог Дугенцова призвала родителей отучать детей от гаджетов через систему правил, а не через жесткие запреты

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала RT о негативных последствиях чрезмерного использования гаджетов детьми. Она подчеркнула, что частое использование телефонов и планшетов может привести к повышенной тревожности, нарушению сна и эмоциональной нестабильности.

«Можно сказать, что и на нервную систему влияет, и на мозг в том числе, то есть на развитие полноценное с физической точки зрения», — отметила эксперт.

По словам психолога, признаки зависимости от гаджетов включают резкие реакции на ограничения доступа к устройствам, потерю интереса к другим занятиям и отказ от ведущего вида деятельности, который меняется с возрастом ребенка.

Дугенцова рекомендовала приучать детей к умеренному использованию гаджетов через систему правил и ограничений, а не через жесткие запреты. Важно убирать гаджеты перед сном и во время еды, а также обозначать зоны без устройств. Психолог подчеркнула необходимость предлагать детям альтернативы гаджетам, такие как хобби и живое общение.

«Ключевое в этой истории — это родители», — заключила эксперт, отметив важность примера взрослых в формировании привычек у детей.