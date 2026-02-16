Сегодня 18:22 Компенсация за лед: что делать, если пострадал из-за падения сосулек с крыш Юрист Крохин объяснил, как получить компенсацию за ущерб при падении наледи 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Этой зимой россиян шокировало несколько случаев травмирования людей из-за падения сосулек, известно и о погибших. 360.ru разобрался, что делать и как получить компенсацию за ущерб здоровью или имуществу в подобных случаях.

Жертвы наледи в 2026 году Накануне в Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла из-за падения наледи с крыши. Еще одна жительница получила травмы. Следователи возбудили уголовное дело. В центре города по этой же причине пострадали минимум пять детей, их госпитализировали. Похожий случай произошел в Тамбовской области 14 февраля — там из-за большого количества снега рухнул козырек здания больницы. Жертвой стал пенсионер 1955 года рождения. В конце января в Москве после падения сосульки во время работ по очистке кровли погибла женщина. На прошлой неделе жертвой стал подросток — он погиб из-за схода снега с самовольно установленного навеса.

Что делать, если пострадал из-за снега и льда Если из-за падения льда пострадал человек или его имущество, необходимо обратиться в управляющую компанию дома, где это произошло, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. «А если это магазин, коммерческое учреждение, социальный объект, поликлиника, школа, тогда нужно обратиться в администрацию этого заведения, чтобы зафиксировать происшествие. Если не удается установить принадлежность, надо обратиться в полицию по телефону 112, сообщить о происшествии, сказать, что „нахожусь там-то, по такому-то адресу, вот это вот произошло, не могли бы вы выслать группу для осмотра места происшествия, мне нанесен такой-то ущерб“», — посоветовал эксперт.

Необходимо принять меры, чтобы зафиксировать событие. К тому же, на многих зданиях есть видеонаблюдение. С помощью правоохранителей можно добиться получения записей с камер.

При наличии ущерба здоровью надо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, по месту пребывания. Получив данные по поводу состояния здоровья (это может быть ушиб, синяк, сотрясение мозга), а зависимости от тяжести определят гражданско-правовое либо уголовно-правовое преследование. Константин Крохин

Если ущерб здоровью окажется выше среднего, возбуждается уголовное дело, если ниже среднего — возмещение переходит в гражданско-правовую плоскость. В случае ущерба имуществу следует составить справку или обратиться к оценщику.

Как обратиться в суд После указанных выше процедур можно обращаться с претензией к ответчику. «Если не удалось урегулировать возмещение ущерба предварительно в несудебном порядке, гражданин имеет право обратиться в суд», — отметил Крохин. Истец может выбрать защиту прав потребителя — в таком случае не придется платить госпошлину. В большинстве таких дел пострадавший выигрывает: он получает компенсацию оцененного ущерба и еще 50% от штрафа.

Другой вариант — просто возмещение ущерба. Допустим, это не жилой дом, а просто какой-то объект, владелец которого ненадлежащим образом содержал кровлю. В этом случае он обращается за возмещением ущерба и, оценивая все обстоятельства, также может подать требование о возмещении морального вреда. Константин Крохин

Лучше обратиться к юристу. Все судебные расходы, в том числе оплата госпошлины, компенсируются за счет ответчика, если его вину докажут.

«Все моменты, связанные с опросом подозреваемых, с оценкой ущерба и со всеми процессуальными действиями, делаются в рамках уголовного дела. Непосредственно следователь или дознаватель может также опрашивать потерпевшего. Но ключевая роль в расследовании лежит на государственном должностном лице», — объяснил юрист. В рамках уголовного дела пострадавший имеет право подать исковые требования в гражданском порядке. В случае падения наледи ущерб наносит не физическое лицо — люди страдают из-за плохого содержания зданий. Владельца помещения легко найти, поэтому здесь не нужна особая спешка. В первую очередь важно позаботиться о здоровье.

Как защититься от падения наледи Пешеходы должны соблюдать осторожность в непогоду, особенно при значительных перепадах температур, напомнил Крохин. «Безусловно, опасные перепады как для образования наледи и сосулек, так и для здоровья человека, потому что давление скачет, у человека худшая ориентация, хуже, значит, возможность, ну, скажем, в целом самочувствие плохое, человек плохо соображает», — подчеркнул он. В такие дни нужно ограничить пребывание на опасных участках и по возможности оставаться дома.

Если такое неприятное событие произошло — беречь здоровье, вызывать специалистов, скорую помощь. Практика показывает, что посторонние люди приходят на помощь, прохожие и прочее. В зависимости от тяжести происшествия и состояния здоровья действовать в рамках правил: при тяжком вреде стараться ничего не делать, вызывать скорую помощь и дожидаться. А если вред не тяжкий, все равно обратиться в медицинское учреждение, чтобы убедиться, что нет скрытых последствий. Константин Крохин

Необходимо сообщить своим родственникам или знакомым о происшествии. «В случае нанесения травмы, когда сам человек находится на излечении, нужно, чтобы кому-то можно было поручить действия по выявлению виновного и закреплению доказательств. Потому что, если человек получил травму, ему не до составления справок, не до каких-то оценок и так далее», — добавил юрист.