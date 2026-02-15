В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла из-за падения наледи

В Нижнем Новгороде погибла 19-летняя девушка из-за падения наледи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.

«На улице Варварской города Нижнего Новгорода на двух девушек с крыши многоквартирного дома упала наледь», — уточнили в ведомстве.

Одна из пострадавших скончалась, а вторая девушка получила незначительные травмы.

Прибывшие на место следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ведомстве оценят действия лиц, ответственных за своевременную расчистку крыши от снега и наледи.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

Ранее в Тамбовской области обрушился входной козырек здания больницы из-за скопления снега, погиб пенсионер.