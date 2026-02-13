Минимум 5 детей пострадали в центре Нижнего Новгорода при падении наледи с крыши
В исторической части Нижнего Новгорода при падении наледи с крыши дома по Рождественской улице пострадали пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного СК.
Получивших травмы различной степени тяжести отправили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным источника 360.ru, дети были из одного класса — их повели на экскурсию в Живой музей ремесла, находящийся как раз на Рождественской улице.
«Часть детей остались в музее ждать, когда крышу почистят, а нескольких госпитализировали», — рассказал он.
В нижегородском Минздраве уточнили, что пострадавших шестеро.
«Четверо получили необходимую помощь и отпущены домой, еще двое детей дообследуются», — подчеркнули в ведомстве.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
Нижегородская областная прокуратура контролирует расследование и проводит собственную проверку произошедшего. Им предстоит оценить, насколько ответственно компетентные органы относились к уборке крыши.