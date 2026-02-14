В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька здания больницы
СК: в Тамбовской области мужчина погиб из-за обрушения козырька здания больницы
Пенсионер 1955 года рождения погиб в Котовске в результате обрушения входного козырька здания больницы из-за скопления снега. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Тамбовской области.
ЧП произошло 14 февраля. Следователи завели уголовное дело о халатности, ведомство даст оценку действиям ответственных за своевременную очистку здания больницы от наледи и снежных масс.
Днем ранее в московском районе Северное Измайлово ледяная глыба убила подростка 2011 года рождения. На место вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли быстро подойти к пострадавшему — с крыши продолжал сходить снег. СК завел уголовное дело, прокуратура взяла его под свой контроль.