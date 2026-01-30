Место гибели москвички после падения сосульки сняли на видео

Уголовное дело завели из-за гибели женщины в Москве после падения сосульки

На Хавской улице в Москве после падения сосульки во время работ по очистке кровли погибла женщина. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Следственный комитет по Москве в телеграм-канале сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте работают криминалисты.

Столичная прокуратура взяла дело под свой контроль, отметили в пресс-службе надзорного ведомства. На месте работу правоохранительных органов координирует симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела», — добавили в прокуратуре.

Ранее в Петрозаводске 55-летняя местная жительница скончалась после падения наледи с крыши школы, СК завел уголовное дело.