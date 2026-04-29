Клады археолога Бутягина. Чем известен ученый и почему за ним охотилась Украина

Российского археолога Александра Бутягина освободили. Поляки арестовали его и планировали отдать его на растерзание Украине, но передумали и обменяли на молдавских шпионов. Чем занимался ученый и за что его задержали в Варшаве — все подробности в материале 360.ru.

Археолог Бутягин Александр Бутягин родился в Ленинграде осенью 1971 года. Еще во время учебы в школе с углубленным изучением испанского языка он записался в археологический кружок городского дворца пионеров и, как потом оказалось, выбрал себе профессию на всю жизнь. В 1993-м он с отличием окончил исторический факультет ЛГУ. Дипломная работа называлась «Строительные комплексы архаического Мирмекия». И это тоже оказалось пророчеством: Мирмекий, античный город на берегу Керченского пролива, стал делом жизни археолога Бутягина. С 1999 года он возглавил Мирмекийскую археологическую экспедицию. За время работ ученым удалось открыть постройки архаического, классического и эллинистического периодов, а также римского периода, исследовать более поздний средневековый некрополь примерно XIII–XIV века.

Фото: Городище Мирмекий на мысе Карантинный, 2007 год. Denis Vitchenko / Википедия

Клады Бутягина Археологи во время работы в Крыму несколько раз откапывали настоящие клады. Первый нашли в 2002 году: это были бронзовые монеты, которые в далеком III веке до нашей эры кто-то сложил в полотняный или кожаный мешок и спрятал в неглубокой расщелине скалы. То были времена кризиса, что отразилось на качестве сплава и чеканки денег. За долгие века монеты спрессовались в единый монолит, напоминающий орех, так что их точное количество неизвестно, но наверняка больше 700 единиц. К счастью, несколько медяков лежали отдельно. Клад передали Керченскому государственному историко-культурному заповеднику. Тамошние специалисты провели реставрацию находки.

Фото: Монета, схожая с теми, что нашли в Крыму — безбородый сатир в венке из плюща влево. ArchaiOptix / Википедия

Второй раз археологам повезло через год: в конце полевого сезона один из участников экспедиции, студент Александр Ковригин, при расчистке возможного святилища Деметры нашел под камнем треснувший бронзовый древнегреческий кувшин — ольпу. Такие обычно использовались для хранения благовоний и вина. Однако внутри этого кувшина лежали желтые кругляши. Это оказались статеры — в V и начале IV века до нашей эры они выступали основной денежной единицей побережья Черного моря. Все 99 найденных монет, отчеканенных из природного сплава серебра и золота, тоже отправились к керченским музейщикам. Третий раз удача кладоискателей улыбнулась экспедиции Бутягина ровно через 19 лет, день в день. В небольшом глиняном горшке археологи нашли 30 золотых монет, которыми расплачивались примерно IV веке до нашей эры. Это — крупнейший клад золотых раннеэллинистических статеров на берегах Керченского пролива.

Фото: Золотой статер Александра Великого / Публичное достояние

Находки Бутягина Иногда находки бывали опасными. В 2010 году экспедиция начала раскопки слоя золы, образовавшегося на месте храмового комплекса VI века до нашей эры. Постройку разрушили скифы, вскоре после этого суеверные люди стали приносить на руины всякие вещи, которые якобы было нельзя ни выбрасывать, ни хранить у себя дома. Поначалу археологи даже удивились, что никто до них не пытался разворошить руины. Оказалось, там прятались останки гитлеровцев, что погибли во время наступления Красной армии. Нашли сгоревшую машину и с полуобгоревшим человеческим остовом. А еще — огромное количество боеприпасов. Украинские саперы вывозили их несколько дней.

Фото: Акрополь Мирмекия. Дмитрий Скляренко / Википедия

К счастью, не все находки были такими жуткими. Например в 2018-м экспедиция нашла торс мраморной статуи мужчины эпохи эллинизма. Это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голову и ноги пока найти не удалось. По всей вероятности, они были отделены еще в древности. Спустя год археологи нашли загадочный пустой каменный саркофаг — предмет, довольно необычный для второй половины VI века до нашей эры. Бутягин предпологал, что там мог быть захоронен прах умершего, либо пустое захоронение сделали в память о человеке, который скончался вдали от родины.

Фото: Александр Бутягин на выставке в Эрмитаже, Санкт-Петербург, 2024 год. Алексей Даничев / РИА «Новости»

Обвинения против Бутягина После того, как Крым проголосовал за объединение с Российской Федерацией, Бутягин все также ездил с командой откапывать и изучать Мирмекий — ведь с точки зрения археологии ничего особо не изменилось, разве что проезд стал проще. Однако Украина обиделись, что у нее не спросили разрешения на раскопки. Видимо, забыла, что это уже бела не ее территория. В плохой памяти украинских властей, кстати, нет ничего удивительного. Достаточно вспомнить, что Верховная Рада с 2016-го до 2025 года на полном серьезе издавала указы о переименовании улиц, городов, поселков и даже аэропорта Крыма. И страшно негодовала, что никто не спешит выполнять ее волю. Бутягина назвали «черным копателем», который «незаконно проводит поисковые работы на объекте археологического наследия». А также обвинили в уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия» и устраивает «незаконные реставрации таких объектов для искажения истории Крыма».

Интересно Ни до, ни после 2014 года Бутягин никогда не вывозил найденные артефакты из Крыма — все они оставались в местных музеях. Да, некоторые предметы побывали на реставрации в Санкт-Петербурге и Москве, но после восстановления их всегда возвращали на родину.

По версии Украины, Бутягин и его подчиненные при раскопках углубились почти на два метра, что «привело к масштабному повреждению исторических объектов и нанесло государству ущерб в более чем 200 миллионов гривен». Да-да, все снова уперлось в деньги. Никого не смущало, что обвинения предъявляют археологу с международным именем, члену Международного совета музеев, организатору множества выставок, педагогу, автору более сотни научных работ. Сам ученый не обращал внимание на глупые выпады. Но в декабре прошлого года они престали быть поводом для смеха.

Фото: Александр Бутягин в музее. Алексей Даничев / РИА «Новости»

Арест Бутягина Зимой 2025-го у археолога был запланирован небольшой тур лекций по европейским городам. Это был совместный проект Эрмитажа и итальянского Фонда реставрации Стабий — древнеримского города, что на свою беду располагался в 15 километрах от вулкана Везувий и погиб при его извержении, как и Помпеи. Бутягина с 2010 года он участвовал в экспедициях в Стабиях. Он дал лекцию в Париже, потом выступил в Праге, затем в Амстердаме. Нигде никаких проблем не было. Но стоило ученому прибыть в Варшаву, как его тут же арестовали «по запросу Украины» и стали угрожать скорой депортацией по месту обвинений. Археолог отказался давать показания и нанял адвоката. Коллеги ученого собрали документы и письма в его защиту, которые передали полякам. Не помогло: суд Варшавы удовлетворил иск об экстрадиции заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина на Украину.

Фото: J.W.Alker / www.globallookpress.com

Небольшой нюанс: Дариуш Любовский, который вынес это людоедское постановление — фигурант уголовного дела в Белоруссии. Мало того, в Польше его уволили из судей за политическую пристрастность. Но перед отставкой обязали завершить дела, которые он вел. Вот и завершил. К счастью, с экстрадицией поляки не торопились. Наконец 28 апреля 2026 года Бутягин вернулся домой: на белорусско-польской границе ученого в группе других задержанных обменяли на шпионов из Молдавии.