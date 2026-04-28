ФСБ раскрыла подробности обмена на белорусско-польской границе

Двух россиян вернули на родину в обмен на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Об этом сообщили РИА «Новости» в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 28 апреля 2026 года на белорусско-польском участке границы состоялся обмен, после которого в Россию вернулись ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье. Как уточнили в ФСБ, оба ранее незаконно удерживались в недружественных России государствах.

Российская сторона передала двух офицеров молдавской спецслужбы. В ФСБ заявили, что они действовали под видом граждан Молдавии, которых завербовал сотрудник разведки республики. По версии ведомства, в 2025 году они прибыли в Россию по документам с вымышленными данными для проведения разведывательной деятельности.

Ранее БелТА со ссылкой на Комитет госбезопасности республики сообщило, что пятерых граждан России и Белоруссии обменяли на пятерых европейцев.