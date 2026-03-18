Польша согласилась экстрадировать ученого Бутягина на Украину

Суд Варшавы удовлетворил иск об экстрадиции заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили в телеграм-канале родные ученого.

Сторона защиты планирует обжаловать приговор. Кроме того, адвокаты настаивают, что в материалах дела нет состава преступления с точки зрения УК Украины, а срок давности истек задолго до предъявления обвинения.

Также адвокат Бутягина подчеркнул, что ученого собираются судить без предварительных следственных действий, исходя из презумпции его виновности. Таким образом, экстрадиция напрямую угрожает его жизни и здоровью.

Родственники археолога отметили, что судью Дариуша Любовского, который вынес постановление, уволили за политическую пристрастность, но обязали завершить дела, которые он вел. В январе суд отклонил ходатайство об отводе судьи.

Сотрудника Эрмитажа задержали в Варшаве в декабре 2025 года. Его обвинили в раскопках в Крыму, которые украинские власти считают незаконными.