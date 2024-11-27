Сегодня 02:48 Главное новогоднее угощение. Как правильно выбрать красную икру и не попасться на подделку Директор сети «Икорный» Ким: красную икру нужно покупать в фирменных магазинах 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Красная икра — один из традиционных продуктов новогоднего стола. На прилавках магазинов можно встретить разные виды икры, в том числе натуральную и имитированную. Как выбрать качественный товар и не попасться на уловки мошенников — в материале 360.ru.

Какая бывает икра Торговые точки предлагают не только натуральную икру — на прилавках можно встретить искусственный или имитированный продукт, а также икру из замороженного сырья, это так называемая «ястычная икра», рассказал 360.ru коммерческий директор сети магазинов «Икорный» Алексей Ким. «Стоит отметить, что многие недобропорядочные продавцы продают этот продукт под видом настоящей икры. Для покупателя такое предложение выглядит как новогодний подарок», — отметил эксперт. Вместо покупки настоящей икры стоимостью 12-15 тысяч рублей за один килограмм покупатель приобретает имитацию по цене в два-три раза дороже настоящего продукта. При этом человек не понимает, что он в несколько раз переплатил за подделку.

Фото: Pxhere

Имитация — это подделка? Имитированная икра — это продукт из рыбного бульона, который внешне и по вкусу отдаленно напоминает красную икру. Сам товар недорогой — менее тысячи рублей за килограмм — и часто встречается в магазинах, заявил Ким. По его словам, «ястычную» икру часто продают в супермаркетах и специализированных магазинах. Продукт стоит на 20-30% дешевле традиционной незамороженной икры. «Как правило, такая икра чуть хуже качеством — более жидкая, бывает, что встречаются лопнувшие икринки. По вкусу тоже могут быть отклонения — с более ярко-выраженным рыбным привкусом, или просто чересчур соленая. Злоумышленники часто продают такую икру под видом свежей икры», — рассказал Ким.

Фото: Pxhere

Как отличить поддельную икру от настоящей При покупке икры следует обратить внимание на этикетку, а именно — на состав продукта, посоветовал специалист. «В состав настоящей икры входит только лососевая икра и консерванты. Бывает икра без консервантов, там в составе только икра и соль», — добавил он. Часто под видом настоящей икры продают имитированную, расфасованную в пластиковые банки без каких-либо этикеток. Злоумышленники пытаются сбыть товар под видом частных продавцов, которые якобы недавно получили свежую партию икры с Дальнего Востока. «Оказаться обманутым в такой ситуации довольно просто, потому что рядовой покупатель не сможет определить по внешнему виду, а иногда и по вкусу, настоящая это икра или нет. Качество имитационной икры с каждым годом улучшается. Проверить икру можно, есть один довольно известный способ — использовать горячую воду», — рассказал Ким. По его словам, такой способ не подходит многим потребителям, так как проводить проверку после покупки не имеет смысла. Чтобы не нарваться на подделку, икру следует покупать в супермаркетах и специализированных фирменных магазинах, а не у частных лиц. «Стоит покупать икру, обращая внимание на внешние признаки. Икринки должны быть целыми, одинакового размера, икра должна быть не жидкая. Но даже это не поможет, если покупать икру в сомнительном месте. Поэтому я рекомендую делать покупки красной икры только в проверенных местах», — заключил Ким.

Фото: Pxhere

В чем польза красной икры Красная икра содержит необходимые организму жирные кислоты. Употребление продукта положительно влияет на работу мозга и зрение. Икра служит источником кальция, что благоприятно сказывается на костной системе, напомнили в Роспотребнадзоре. Продукт естественным образом восполняет дефицит гемоглобина в крови — это часто актуально для беременных женщин. Высокое содержание витаминов делает икру ценным продуктом в плане укрепления иммунитета. Содержащийся в икре натрий помогает в регуляции деятельности почек. Ранее россиян предупредили о подорожании красной икры на 20% к Новому году. Это связано с сокращением улова на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине. При этом на рынке появилось много фальсификата, так как рыбаки находят варианты «попроще и подешевле», чтобы не заморачиваться с поставками. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов назвал «неадекватным» подорожание красной икры к новогодним праздникам, так как в прошлом году путина была рекордной. Эксперт заверил, что на рынке нет дефицита красной икры.