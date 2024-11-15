Подорожание красной икры у Новому году назвали «неадекватным»

Ситуация с подорожанием красной икры перед новогодними праздниками является неадекватной, так как в прошлом году путина была рекордной. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Он рассказал, что на рынке нет дефицита красной икры. По его мнению, сообщения о нехватке деликатеса распространили предприниматели. Соколов добавил, что антимонопольная служба провела проверку, и Росрыболовство изучит ее результаты.

«Считаем, что подорожание неадекватное», — подчеркнул он.

Ранее в Сети появилась информация о том, что цены на икру к праздникам снова повысятся. Председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что в этом году год был «нерыбным» — улов оказался на 100 тысяч тонн меньше запланированного.