Mash: к Новому году один килограмм красной икры подорожает до 13 тысяч рублей

Россиян предупредили о подорожании красной икры на 20% к новогодним праздникам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Красная икра подорожает на 20% к Новому году. А по сравнению с концом 2023-го — в два раза. Из-за того, что на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке уменьшился улов», — уточнил канал.

Причина повышения цен — уменьшение вылова рыбы, снижение количества поставок и падение спроса из-за цен, а также «ужесточение бумажной волокиты на получение сертификатов».

Кроме того, перед новогодними праздниками, когда люди начинают активно закупаться, ценник может увеличится еще на две или три тысячи рублей.

При этом выросли шансы купить подделку, вместо красной икры. Оптовики предупредили, что на рынке появилось много фальсификата, так как рыбаки находят «варианты попроще и подешевле», чтобы не заморачиваться с поставками.

Икру могут развести минералкой, чтобы увеличить вес банки. Если цвет продукта прозрачный, а не яркий и насыщенный, то это подделка.

Ранее эксперт рыбного рынка Алексей Рудько рассказал, что ценник на красную икру вырастет до 12-13 тысяч рублей за килограмм, отметив, что самая дешевая и ходовая — икра горбуши.