Икрометный обман. Мошенники в Telegram начали выдавать себя за продавцов икры

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему: прикрываясь вывеской магазинов морепродуктов, они обманывают любителей икры и красной рыбы. Мошенники требуют отправить им предоплату за товар, а после получения денег пропадают и блокируют обманутых покупателей в мессенджере. Журналист 360.ru решил проверить эту информацию и связался с одним из таких рыбных магазинов под названием «Рыбка».

В своем Telegram-канале продавец публикует красочные фотографии морепродуктов и обещает бесплатно доставить покупки к заказчику. Ассортимент представлен широкий: икра, красная рыба, печень трески, мясо краба. Канал «Рыбка» также выпускает видео с положительными отзывами на свои товары, однако авторы роликов нигде не говорят название магазина, а аккаунты, с которых публикуются кадры, скрыты.

Подозрительно и то, что продавец в беседе через мессенджер не может дать никакой гарантии, что товар дойдет до покупателя. При этом работать он соглашается только по предоплате. В то же время возмущенные клиенты на сайтах с отзывами предупреждают, что никаких морепродуктов от «Рыбки» получить нельзя, а крупные суммы денег попросту уходят мошенникам.

«Нет никакой выгоды в том, чтобы вас обманывать сейчас. Ведь гораздо рациональнее, чтобы вы заказали, попробовали наш продукт и порекомендовали нас своим друзьям и родственникам для того, чтобы увеличить спрос на покупку в нашем магазине», — ответил автор канала «Рыбка» на вопрос журналиста 360.ru о предоплате.

Представитель магазина прокомментировал ситуацию с отзывами и рассказал, что людей якобы обманули злоумышленники, которые копируют название «Рыбки». В качестве примера он привел тот же адрес канала, но уже с двойным нижним подчеркиванием. При проверке оказалось, что такого канала просто не существует. После замечания об этом продавец заблокировал журналиста 360.ru и перестал выходить на связь.

Ранее жителей России предупредили о возможном росте цен на красную икру. Стоимость деликатеса к новогодним праздникам может подскочить на 20%.