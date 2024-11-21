Диетолог Дианова назвала имитированную икру полезным низкокалорийным продуктом

Диетолог Нурия Дианова рекомендовала приобрести имитированную икру для новогоднего застолья. Лучше выбирать продукт без усилителей вкуса, отметила эксперт в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Врач указала на пользу имитированной икры, которая объясняется наличием бурых водорослей в составе.

«Стоит сказать, что калорийность у такой имитированной икры будет очень низкая — около 50 килокалорий (на 100 грамм — прим. ред.)», — заявила медик.

Дианова посоветовала украшать имитацией икры популярные новогодние салаты. Ввиду отсутствия большого количества жиров продукт нивелирует вред от оливье или селедки под шубой. Однако вкус и цвет все равно производят впечатление, добавила врач.