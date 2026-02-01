Сегодня 05:42 Обещал демократию и свободу, а принес дефолт и хаос. Почему отношение россиян к Ельцину ухудшается с каждым годом 0 0 0 Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com Власть

СССР

Депутаты

Россия

Кризис

История

Михаил Горбачев

Борис Ельцин

Выборы

Прошло почти три десятилетия с момента ухода Бориса Ельцина с поста президента России, но споры о его наследии не утихают. Его эпоха принесла политические свободы и открытые границы, а с ними экономический шок, войну в Чечне и резкое социальное расслоение. Фигура Ельцина так и осталась одной из самых противоречивых в новейшей истории страны.

Рос хулиганом и стал карьеристом

Будущий президент России родился в уральском селе Бутка в семье строителя и портнихи. Когда Борису исполнился год, семья перебралась в Казань, где отца мальчика арестовали как сына крестьянина-кулака и дали три года лагерей. После его освобождения семья уехала в город Березники в Пермском крае. В своих воспоминаниях Ельцин рассказывал, что в подростковом возрасте считал себя хулиганом. Главным развлечением компании, к которой он прибился, стало проникновение в оружейные склады. Оттуда Ельцин украл две гранаты и решил разобрать их на части, чтобы посмотреть, как они устроены. Один боеприпас взорвался, когда он шарахнул молотком по взрывателю. Врачи ампутировали ему фаланги двух пальцев.

Несмотря на свое поведение, в школе он учился достаточно хорошо и после выпуска уехал в Свердловск, где поступил на строительный факультет Уральского политехнического института. Получив диплом, он устроился в строительное управление треста «Южгорстрой», где за шесть лет поднялся от прораба до руководителя.

Фото: РИА «Новости»

В 1961 году Ельцин вступил в КПСС, чем сильно подстегнул свою карьеру. Он получил пост главного инженера лучшего в области домостроительного комбината ДСК и быстро занял должность директора. Толчок партийной карьере Ельцина дал первый секретарь свердловского обкома Яков Рябов. В своих интервью он рассказывал, что искал толкового специалиста, который возглавит отдел строительства. «Мне о нем говорили, что он властолюбив, амбициозен, что ради карьеры готов переступить даже через родную мать. „А если ему дать задание?“ — спрашиваю. Они говорят: „Любое задание начальства он разобьется в лепешку, но выполнит“. Я прямо сказал, что именно такой человек мне и нужен», — подчеркивал Рябов. После перевода в Москву он рекомендовал назначить Ельцина на свой пост, сделав его фактически руководителем всей Свердловской области.

Как партийный функционер стал народным политиком

На посту первого секретаря свердловского обкома Ельцин проработал до 1985 года. На работу в Москву его пригласил генеральный секретарь Михаил Горбачев. Он добился перевода Ельцина в аппарат ЦК в отдел строительства и архитектуры. Потом его перевели в руководство Московским горкомом. В отличие от своих предшественников Ельцин лично ездил с инспекциями по стройкам, магазинам и складам, проверял работу общественного транспорта, чем расположил к себе горожан. Почувствовав народную поддержку, Ельцин стал все чаще выступать с критикой медленных темпов перестройки и бюрократии. Пиком стало его выступление на заседание пленума ЦК 1987 года, где он буквально разнес высшее руководство страны и потребовал принять свое заявление об уходе с поста первого секретаря Московского горкома. Это вызвало бурную дискуссию среди партийных деятелей. В защиту своего ставленника выступил Горбачев, но уберечь его от отставки не смог.

Фото: РИА «Новости»

Специально для него он создал пост первого заместителя председателя Госстроя. Так Ельцин сохранил работу и приобрел известность во всем Советском Союзе. Образ народного политика он укреплял борьбой с привилегиями. Демонстративно ездил в общественном транспорте, ходил в обычные поликлиники и магазины. Первый пресс-секретарь Ельцина Павел Вощанов рассказывал, что все это было только показухой.

«Он мог сесть в троллейбус, проехать две остановки, поразить присутствующих, выйти — и к остановке подъезжала машина, увозя его по делам», — делился он с журналистами. По его словам, он сначала даже сам поверил в то, что Ельцин такой народный. В качестве примера он привел полет на самолете в Японию. Вощанов отметил, что в аэропорту Ельцин принципиально под камерами прошел через обычный вход и только когда они сели в самолет, то выяснилось, что летят они экономом. «Я по глупости своей решил: раз проходим как все, то и летим как все. Ельцин устроил мне скандал: „Надо головой думать! В самолете уже нет журналистов!“» — рассказывал он. Ельцин в 1989 году избрался депутатом Съезда СССР от Москвы, получив 91,53% голосов горожан при явке почти в 90%. Через год отказался от мандата и объявил о выходе из состава КПСС.

Фото: РИА «Новости»

На выборах 1990 года он избрался в Верховный Совет РСФСР и стал его председателем. Как вспоминал бывший член парламента, экс-премьер министр России и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, этот парламент «раскачал Советскую страну» после принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР и верховенстве законов республики над союзными. «Все мы были рады, хлопали, кричали „Ура!“ — и коммунисты, и так называемые демократы думали, что мы сейчас Россию поднимем. Но давайте откровенно: мы тогда заложили камушек, если не кирпич, в будущий развал Советского Союза. Я абсолютно в этом убежден», — признавался политик.

Распад Советского Союза

В 1991 год Советский Союз вошел в лихорадочном состоянии. Независимости требовали республики Балтии и Закавказья, назревал конфликт в Приднестровье. На этом фоне президент СССР Михаил Горбачев объявил о проведении всесоюзного референдума, чтобы решить, как дальше жить стране. Ельцин поддерживал идею реформации союза с предоставлением всем республикам большей автономии, но одновременно с этим продвигал идею России, как отдельной и самостоятельной страны. По итогам референдума за сохранение СССР проголосовали 76% жителей. В июне 1991 года Ельцин избрался президентом РСФСР, фактически установив в стране двоевластие. На этом фоне часть высшего руководства СССР объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению. Горбачев, как лидер страны, оказался изолирован на даче в Форосе.

Фото: РИА «Новости»

Ельцин занял активную позицию сопротивления. При поддержке депутатов он выступил перед зданием Верховного Совета, призывая жителей блокировать действия путчистов. Попытка переворота полностью провалилась, а Ельцин только еще больше повысил свою популярность, став главным политическим лидером России. Позиция закрепилась подписанием соглашения в Беловежской пуще о роспуске СССР. «Стремление Ельцина к личной власти сделало его идеальным разрушителем советской цивилизации», — отмечал депутат Госдумы Михаил Делягин, работавший в администрации первого президента. Он подчеркивал, что Ельцин прекрасно понимал, что если СССР сохранится, то он останется на вторых ролях, поэтому, несмотря на все свои заявления, он сделал все, чтобы большой страны не стало.

Реформы Ельцина

Еще до подписания Беловежских соглашений Верховный совет РСФСР предоставил Ельцину чрезвычайные полномочия сроком на один год и один месяц. Объявленные Ельциным реформы остались в памяти россиян под названием «шоковая терапия». Отмена контроля цен и массовая приватизация привели к взлету инфляции и обнищанию населения. В конфликт с Ельциным вступил Верховный Совет, который выступал против жестких изменений. Понимая всю опасность ситуации, президент в апреле 1993 года объявил проведение референдума о доверии. На нем проголосовало 54% россиян, из которых 58% поддержали Ельцина. Эти результаты он счел достаточными для объявления роспуска парламента.

В своем обращении к россиянам 21 сентября Ельцин объявил о подписании указа 1400 о конституционной реформе, который лишал права Съезд народных депутатов вносить изменения в главный закон страны, а также принимать решение об отставке президента. Верховный совет лишался права вето на блокировку указов и прекращал свою деятельность. Ельцин объявил о создании нового парламента — Государственной думы. Это объявление привело к двухнедельному стоянию сторонников парламента у Дома Советов, которое переросло в массовый митинг с прорывом оцеплений ОМОН, попыткой захвата Моссовета и штурма телецентра Останкино. Ельцин ввел в Москву войска. Всего за два года до этих событий он выступал на танке против ГКЧП, а теперь требовал расстрелять парламент, где находились его бывшие союзники. После подавления беспорядков Ельцин объявил о новой Конституции, которая значительно расширила его полномочия.

Первая Чеченская война

Пока в Москве росли цены, а по парламенту стреляли танки, на юге России в небольшой Чеченской Республике росли сепаратистские настроения, которые вылились в объявление о независимости. По воспоминаниям советника президента Сергея Филатова, решение о введении федеральных войск в Чечню Ельцин принял под давлением «ястребов» — министра обороны Павла Грачева и главы ФСБ Сергея Степашина. Ельцину пообещали «маленькую победоносную операцию» на две недели и поднятие падающего рейтинга борьбой с сепаратистами. Филатов утверждал, что Ельцин колебался до последнего, но все же поддался на уговоры.

Фото: РИА «Новости»

За полтора года боевых действий его рейтинг упал до 6%. Идти с таким политическим капиталом на выборы 1996 года было равнозначно самоубийству. Для второго президентского срока войну надо было остановить любыми средствами. Правительство начало переговоры с чеченцами.

Ельцин воспользовался передышкой и прилетел в Грозный, где объявил о досрочной демобилизации срочников, принимавших участие в боях. Боевые действия не завершились. В день инаугурации Ельцина боевики вернули под контроль большую часть республики. На подписание позорного для России Хасавюртовского договора отправили генерала Александра Лебедя. Соглашение предусматривало вывод войск из Чечни, а вопрос ее статуса откладывался до конца 2001 года.

Как Ельцин взрастил «семибанкирщину»

Перед выборами 1995 года Ельцин подписал указы о проведении залоговых аукционов. Кремлю нужны были деньги для пополнения бюджета, которые были только у коммерческих банков.

За государственные акции крупных стратегических предприятий владельцы коммерческих структур получили самые доходные энергетические и металлургические компании. Фактически это поставило крест на всех рыночных реформах, которые стартовали с «шоковой терапии», которую россияне еле перенесли.

Фото: РИА «Новости»

В то, что Ельцину удастся законным путем удержать власть, верили очень немногие. Страна все еще находилась в тяжелом финансовом положении, в Чечне продолжалась война. Объединившиеся олигархи, которые в обычной жизни терпеть друг друга не могли, понимали, что если Ельцин не победит, то к власти придет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Предвыборная кампания Ельцина под лозунгом «Голосуй или проиграешь» стоила очень больших денег. В поддержку лидера выступили многие известные музыканты. Сам Ельцин тоже не остался в стороне и весело отплясывал на концерте Евгения Осина в Ростове-на-Дону.

Разбитое сердце Бориса Ельцина

После подведения итогов голосования во втором туре президентских выборов Ельцин перенес пятый инфаркт. Все понимали, что операция неизбежна. Помочь согласился хирург Ренат Акчурин. Ельцина доставили в московский кардиоцентр в начале ноября 1996 года. Указ о временной передаче своих полномочий премьер-министру Виктору Черномырдину Ельцин подписал прямо в палате. Утром следующего дня пришедший в себя президент вернул власть в свои руки. Эта история вызвала у россиян только один вопрос: если здоровье не позволяет, то зачем пошел на второй срок?

Дефолт 1998 года

Резкое падение цен на нефть и большой внешний долг сделали вопрос финансового кризиса неизбежным. Ельцин как мог успокаивал население и инвесторов, заявляя, что финансовая система России устойчива и государство выполнит все долговые обязательства. Он рассчитывал на получение внешних кредитов и стабилизацию рынка.

Фото: РИА «Новости»

Падение рубля 17 августа 1998 года разом сделало бедными всех россиян. Ельцин отправил в отставку с поста премьер-министра Сергея Кириенко и попытался вернуть Виктора Черномырдина. Депутаты дважды проголосовали против, и следующий шаг мог привести к роспуску парламента. Компромиссную фигуру — Евгения Примакова — Госдума утвердила с первого раза. Он оставался на посту меньше года. Девятого августа 1999 года Ельцин объявил, что новым премьер-министром России станет Владимир Путин.

Ушел с поста после больничной койки

Последний год президентства Ельцина запомнился вторжением боевиков в Дагестан, которое привело ко второй чеченской кампании, а также серией терактов с подрывом домов.

Ельцина в очередной раз подвело здоровье. В октябре он попал в больницу с гриппом и лихорадкой, которая переросла в пневмонию. Он вылечился только к началу декабря и 31 числа объявил о своем уходе.

Фото: РИА «Новости»

Выйдя на пенсию, Ельцин увлекся поездками по святым местам. Он ездил в Вифлеем и Иорданию. Закончил написание своей последней книги «Президентский марафон», а также много ездил в бывшие союзные республики. Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года в московской ЦКБ от остановки сердца. На церемонию прощания в храме Христа Спасителя пришли тысячи людей. Очередь текла к гробу без остановки. Похоронили первого президента России на Новодевичьем кладбище.

Как менялось отношение россиян к Борису Ельцину

После ухода политика из жизни о своем негативном отношении заявляли только 36% опрошенных. Такие данные приводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но чем дальше шли годы, тем хуже становилось отношение к Ельцину.

Фото: РИА «Новости»

В 2016 году доля негативно оценивающих его работу выросла до 50%. Главными факторами, которые повлияли на их мнение, россияне назвали чеченскую войну, финансовый кризис 1998 года, массовую безработицу и падение производства.

По последним данным, хорошее отношение к Ельцину сохранили только 8% россиян, число негативно настроенных осталось на уровне 50%. О нейтральном отношении к первому президенту России заявили 35% респондентов. Социологи связали это с тем, что сейчас выросло поколение, которое Ельцина не застало и для них он просто часть истории.